recht sonnig31°
DE | FR
burger
Schweiz
AHV

Das sind die nationalen Abstimmungsvorlagen vom 29. November

Leopardpanzer der Schweizer Armee werden auf einem Zug transportiert, aufgenommen am Dienstag, 30. Januar 2024. Die Armee hat 25 Panzer des Typs Leopard 2A4 an den deutschen Ruestungskonzern Rheinmeta ...
Eine von vier nationalen Abstimmungsvorlagen Ende November: die Abstimmung über Lockerungen beim Kriegsmaterialgesetz. Bild: keystone

Mehrwertsteuer, Waffenexporte, Feuerwerk – darüber stimmt die Schweiz am 29. November ab

30.06.2026, 14:5430.06.2026, 14:54

Ende November steht der Schweiz ein befrachteter Abstimmungssonntag bevor. Vier eidgenössische Vorlagen kommen an die Urne.

Die Abstimmungsvorlagen vom 29. November in der Übersicht.

Inhaltsverzeichnis
Verfassungsänderung für mehr Mehrwertsteuer
Lockerungen im Kriegsmaterialgesetz
Einschränkungen für lärmiges Feuerwerk
Gegen Heiratsstrafe bei den Steuern

Verfassungsänderung für mehr Mehrwertsteuer

Die von Bundesrat und Parlament zur Ablehnung empfohlene Initiative widerspricht in Teilen der Individualbesteuerung, die im vergangenen März an der Urne angenommen wurde, mit gut 54 Prozent Ja-Stimmen. Sie verlangt, dass Bund, Kantone und Gemeinden Privatpersonen einzeln besteuern müssen, unabhängig vom Zivilstand.

Dafür muss die Bundesverfassung angepasst werden. Damit die Mehrwertsteuer erhöht werden kann, muss nicht nur die Mehrheit der Stimmenden Ja sagen, sondern auch die Mehrheit der Kantone. Fest steht indessen, dass der «Dreizehnte» im Dezember das erste Mal ausbezahlt wird.

Lockerungen im Kriegsmaterialgesetz

Die Lockerungen im Kriegsmaterialgesetz für die Ausfuhr und Wiederausfuhr von Waffen beschloss das Parlament im Dezember 2025. Die Bürgerlichen setzten sich durch mit der Forderung nach Rücksicht auf die Schweizer Rüstungsindustrie. Die Linke sammelte erfolgreich Unterschriften für ein Referendum.

Angestossen worden waren die Beschlüsse durch Gesuche von EU-Staaten, die im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine Schweizer Rüstungsgüter weiterreichen wollten. Der Bundesrat lehnte diese Gesuche mit dem Verweis auf das geltende Verbot ab, Länder, die in Konflikte verwickelt sind, zu beliefern.

Einschränkungen für lärmiges Feuerwerk

An die Urne kommen am 29. November zudem zwei Volksinitiativen, wie die Bundeskanzlei am Dienstag mitteilte. Eine davon ist die Feuerwerksinitiative, die weitgehende Restriktionen für den Verkauf und die Verwendung von lärmigen Feuerwerkskörpern verlangt. Bundesrat und Parlament empfehlen ein Nein.

Ein Gegenvorschlag dazu scheiterte im Parlament. Mit Änderungen im Sprengstoffgesetz wäre geplant gewesen, das Zünden von Böllern landesweit zu verbieten. Zudem hätten nur noch ungefährliche Feuerwerkskörper – und nur noch in geringen Mengen – persönlich importiert werden dürfen.

Das Thema Heiratsstrafe bei den Steuern kommt im November erneut aufs Tapet. Denn abgestimmt wird auch über die Mitte-Volksinitiative «Ja zu fairen Bundessteuern auch für Ehepaare – Diskriminierung der Ehe endlich abschaffen». Sie verlangt eine Beseitigung der Heiratsstrafe bei der Bundessteuer.

Gegen Heiratsstrafe bei den Steuern

Die von Bundesrat und Parlament zur Ablehnung empfohlene Initiative widerspricht in Teilen der Individualbesteuerung, die im vergangenen März an der Urne angenommen wurde, mit gut 54 Prozent Ja-Stimmen. Sie verlangt, dass Bund, Kantone und Gemeinden Privatpersonen einzeln besteuern müssen, unabhängig vom Zivilstand.

Die Initiative hingegen betrifft lediglich die direkten Bundessteuern. Sie schlägt dafür aber nicht individuelle Steuern vor, sondern sie will Verheiratete wie heute gemeinsam veranlagen. Gesetzesbestimmungen sollen dabei verhindern, dass Verheiratete gegenüber Konkubinatspaaren diskriminiert werden.

(hah/sda)

Mehr:

Was du über das neue Kriegsmaterialgesetz wissen musst
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz
1 / 18
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz

Bundesbeschluss über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)
Abgestimmt am: 06.12.1992
Ergebnis: abgelehnt
Stimmenunterschied: 23'836
quelle: keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die 13. AHV erklärt in 160 Sekunden
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
11 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
11
Einführung der E-ID verzögert sich – das ist der neue Zeitplan
Im vergangenen September nahm das Stimmvolk das Bundesgesetz über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise (E-ID-Gesetz) knapp an.
Zur Story