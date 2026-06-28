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Nach 28 Tagen Revision: Kernkraftwerk Gösgen SO ist wieder am Netz

Der Kuehlturm des Kernkraftwerks Goesgen (KKG), aufgenommen am 3. September 2025 von Daeniken. Das Kernkraftwerk Goesgen wurde im Mai fuer die jaehrliche Revision vom Netz genommen. Waehrend der Revis ...
Nach 28 Tagen ist der Kühlturm des Kernkraftwerks Gösgen wieder in Betrieb.Bild: keystone

Nach 28 Tagen Revision: Kernkraftwerk Gösgen SO ist wieder am Netz

28.06.2026, 18:4628.06.2026, 18:46

Das Kernkraftwerk Gösgen SO ist am Samstagmittag nach der Jahresrevision wieder ans Netz angeschlossen worden. 28 Tage lang stand das Kraftwerk wegen Unterhaltsarbeiten still.

Zu den Schwerpunkten der diesjährigen Revision gehörte im nuklearen Teil die Druckprüfung des Reaktorkreislaufs, wie die Betreiberin Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG (KKG) am Sonntag mitteilte.

Im konventionellen Teil der Anlage wurde eine der drei Niederdruckturbinen einer umfassenden Prüfung unterzogen. Alle Untersuchungen hätten einen einwandfreien Zustand der Komponenten gezeigt, schrieb die Betreiberin in ihrer Mitteilung. Im Verlauf der Revision unterstützten rund 1000 externe Fachkräfte aus über 180 in- und ausländischen Unternehmen die Mitarbeitenden des KKG.

Während der Revision fanden zahlreiche Kontrollen und Inspektionen durch die Schweizer Aufsichtsbehörde Ensi, die Internationale Atomenergie-Organisation IAEO, das Bundesamt für Energie BFE und den Schweizerischen Verein für technische Inspektionen SVTI statt. Die Leistung wird schrittweise bis zur Volllast von 1060 Megawatt erhöht. (sda)

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