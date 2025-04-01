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Migros baut alkoholfreies Sortiment aus – mehr Bier und neu Schaumwein

Nach Alkohol-Abstimmungsflop: Migros baut ihr «Non»-Sortiment aus

Die Detailhändlerin reagiert auf den Trend, wonach viele Jugendliche dem Alkohol abschwören. Auch die promillefreie Bier-Auswahl wird vergrössert.
01.04.2025, 05:3108.07.2026, 15:15
Benjamin Weinmann / ch media

Es war eine Klatsche, welche die Migros-Präsidentin Ursula Nold wohl nie vergessen wird: Am 16. Juni 2022 sagten ihre Genossenschafter deutlich Nein zum Verkauf von alkoholischen Produkten beim orangen Riesen. Dies, nachdem sich im Vorfeld der Abstimmung die Migros-Spitze rund um Nold für eine Änderung der Statuten ausgesprochen hatte. Sie wollte, dass künftig auch Bier und Wein in den Regalen stehen.

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Die Migros baut ihr nichtalkoholisches Sortiment aus.Bild: www.imago-images.de

Es war eine Fehleinschätzung der Haltung der Migros-Basis, den Wächtern von Duttis Erbe. Doch aus Sicht der Marketingabteilung dürfte die Abstimmung auch Gutes mit sich gebracht haben. Erstens führte die Migros-Grundsatzfrage zu einer öffentlichen Debatte. Auch Nicht-Migros-Kinder diskutierten über das Wesen der Genossenschaft.

Und zweitens gelang der Migros ein PR-Erfolg: Sie versprach in der Abstimmungskampagne – je nach Abstimmungsausgang – ein alkoholfreies «Non»- respektive ein alkoholhaltiges «Oui»-Bier. Aufgrund der Ablehnung an der Urne steht nun das «Non»-Bier im Regal. Und ist offensichtlich sehr beliebt. So sehr, dass die Linie nun Zuwachs erhält.

Rimuss-Firma liefert Schaumwein

Dieser Tage kommen zwei neue «Non»-Schaumweine in die Supermärkte, ohne Promille, wie Sprecherin Prisca Huguenin-dit-Lenoir ankündigt. Beim Lieferanten setzt die Migros auf eine bekannte Firma. Der entalkoholisierte Schaumwein, der mit Traubensaft angereichert wird, stammt von der Firma Rimuss & Strada Wein im schaffhausischen Hallau.

Nicht nur Bier: Neu verkauft die Migros auch «Non»-Schaumweine.
Nicht nur Bier: Neu verkauft die Migros auch «Non»-Schaumweine.

Laut Huguening-dit-Lenoir sind alkoholfreie Getränke immer beliebter. «Entsprechend ist die Nachfrage in den letzten Jahren klar gestiegen.» Deshalb habe man das Sortiment laufend erweitert, von Bier über Schaumweine bis hin zu alkoholfreien Spirituosen wie Gin. In besonders grossen Filialen umfasse das Angebot rund 140 Produkte. Zudem sind ab April weitere «Non»-Biersorten mit neuen Geschmacksrichtungen geplant.

Migros verkauft Mibelle nach Spanien – diese Eigenmarken bleiben trotzdem im Regal

Laut dem Schweizer Bierbrauer Feldschlösschen, der im Besitz des dänischen Bierriesen Carlsberg ist, betrug der Marktanteil von nichtalkoholischen Bieren im Jahr 2023 bereits 6,1 Prozent. Seit 2017 habe sich dieser mehr als verdoppelt. Millennials und die Generation X stellen 78 Prozent dieser Konsumenten dar.

Mit diesem Marktanteil liegt die Schweiz allerdings noch deutlich hinter anderen europäischen Ländern wie Frankreich, Schweden oder Polen. Entsprechend hoch ist laut den Bierproduzenten das Wachstumspotenzial. (aargauerzeitung.ch)

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34 Kommentare
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Triumvir
01.04.2025 08:11registriert Dezember 2014
Ich mag unterdessen alkoholfreie Getränke viel lieber als Alk. Meine Leber dankt es mir 😅 Ich bin jetzt seit 3 Monaten Abstinent und ich vermisse nichts. Btw. ich gehöre zur Generation X. Deshalb Daumen hoch Migros👍
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ELMatador
01.04.2025 06:16registriert Februar 2020
Die Genossenschafter sind gegen viele Massnahmen und Ansätze, die die Migros-Geschäftsleitung in den letzten Jahren verfolgt hat.

Beim Thema Alkohol konnten sie ihre Meinung in einer Urabstimmung äussern – und genau das haben sie getan.

Evtl müsste man in den Teppichetagen mal überlegen was man alles macht und ob es wirklich ideal ist..
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BG1984
01.04.2025 07:42registriert August 2021
Die Migros hat den Marketing coup mit der demokratischen Abstimmung leider wieder vollumfänglich kaputt gemacht, indem wir über die wichtigen Entscheide zu melectronics, micasa, Hotelparkplatz und mibelle nicht abstimmen konnten. Am meisten schmerzt es mich, dass Migro mit mibelle die geliebten Eigenmarken verkauft hat. Wer weiss, ob handy & Co. in einem Jahr noch existieren oder die Schweizer Arbeitsplätze nach Spanien abwandern.
2011
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