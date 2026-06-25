Polizeirapport

Mann fällt in Güllengrube und stirbt – drei Helfer mit Rega abtransportiert

Bild: Zuger Polizei

Bei einem Unfall in Walchwil ZG ist am Donnerstagvormittag ein 69-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall gestorben. Drei Helfer wurden beim Versuch, den Verunfallten zu retten, erheblich verletzt; sie mussten mit der Rega abtransportiert werden. Dies geht aus einer Medienmitteilung des Kantons Zug hervor.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr auf einem Landwirtschaftsbetrieb beim Hinterberg in der Gemeinde Walchwil. Der Mann war dabei, Arbeiten an einer Güllengrube auszuführen, als er aus noch ungeklärten Gründen in diese stürzte.

Zwei Männer im Alter von 24 und 53 Jahren eilten daraufhin dem Verunfallten zu Hilfe. Dabei atmeten sie Gase ein und erlitten dadurch erhebliche Verletzungen. Zwei weitere Männer, die helfen wollten, verletzten sich auf dieselbe Weise. Drei der Verletzten wurden daraufhin von den eingetroffenen Rettungskräften medizinisch erstversorgt und daraufhin per Rega-Helikopter in verschiedene Spitäler abtransportiert. Der vierte konnte durch den regulären Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Für den Verunfallten kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er wurde von mehreren Atemschutztrupps der Feuerwehr Walchwil geborgen; trotz umgehend erfolgter medizinischer Versorgung verstarb er noch auf der Unfallstelle.

Im Einsatz standen gesamthaft rund 50 Angehörige der Feuerwehr Walchwil sowie der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ), Mitarbeitende des Feuerwehrinspektorats, der Rettungsdienst Zug mit einem Rettungswagen, dem Notarzt sowie einem Einsatzleiter, drei Rettungshelikopter der Rega, Mitarbeitende der Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft (BUL) und mehrere Einsatzkräfte der Zuger Polizei.

(cpf, mit Material der Medienmitteilung der Zuger Polizei)