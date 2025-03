Mehr Umsatz mit nachhaltigen Produkten – Migros erreicht Ziel bis Ende Jahr nicht

Die Migros will weiterhin bis 2050 die Treibhausgasemissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette auf Netto-Null senken. Die sogenannte Strategie 2030 ist den Angaben zufolge neu verbindlich für alle Unternehmen der Gruppe. Was das für diese genau bedeutet, arbeitet die Migros in den kommenden Monaten aus. (sda)

Die Migros will zudem bis 2030 bei Eigenmarkenprodukten vollständig über deren Auswirkungen aufs Klima informieren, wie aus der Strategie und dem Interview hervorging. Als Abschiebung der Verantwortung will das Rohrer nicht verstanden wissen. «Wir finden aber, die Konsumenten und alle anderen Akteure müssen auch einen Teil der Verantwortung übernehmen», sagte Rohrer zu Tamedia.

«Wir arbeiten daran», sagte Christopher Rohrer in dem am Mittwoch veröffentlichten Interview. Er leitet die Direktion «Nachhaltigkeit und Wirtschaftspolitik», die beim Migros-Genossenschafts-Bund angesiedelt ist. Bei Labelprodukten wie Bio Suisse oder IP Suisse stehe Migros bei einem Konzernumsatz von etwa 26 Prozent, heruntergebrochen auf die Supermärkte bei etwa 30 Prozent, sagte Rohrer.

EU-Migrationspakt: Die Schweiz könnte profitieren – doch von SVP und Linken kommt Kritik

Die EU hat eine grosse Asyl- und Migrationsreform beschlossen. Betroffen ist über die Abkommen von Schengen und Dublin auch die Schweiz. Im Sommer 2026 könnte es zur Abstimmung kommen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Vorlage.

Die Konstruktionsfehler des in den Dublinverträgen verankerten EU-Asylsystems sind bekannt: Weil stets die Erstaufnahmeländer für die Asylverfahren zuständig sind, haben Staaten an den Aussengrenzen wie Italien oder Griechenland mehr Lasten zu tragen als Binnenstaaten. Zehn Jahre haben die EU-Mitgliedstaaten um eine Reform gerungen, im Mai 2024 konnten sie sich endlich einigen. Die Schweiz ist an die Verträge von Schengen und Dublin assoziiert, deshalb betrifft sie diese Reform auch. Der Bundesrat unterstützt die Neuerungen. Er hat am Freitag die Botschaft verabschiedet – nun ist das Parlament am Zug. Im Falle eines Referendums könnte es im Juni 2026 zur Abstimmung kommen.