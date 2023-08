Soll das Rentenalter automatisch erhöht werden? Die Krux liegt in der Umsetzung

Ärger um ausbleibende Teuerung bei AHV-Zuschlag für Frauen

Äusserst knapp, mit 50,55 Prozent, hat das Volk die AVH-Reform angenommen. Ab 2025 wird das Rentenalter der Frauen stufenweise (3 Monate pro Jahr) erhöht, ab 2028 gilt auch für Frauen das ordentliche Rentenalter 65. Gleichzeitig erfolgte eine Flexibilisierung des Renteneintritts zwischen 63 und 70 Jahren. Für eine Stabilisierung der Finanzen bis 2029 sorgt überdies eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um0,4 Prozentpunkte.



Als Kompensation für die längere Arbeitszeit erhalten die Frauen der Übergangsgeneration (neun Jahrgänge ab 2025) einen Rentenzuschlag. Der Bundesrat hat am Mittwoch nun entschieden, dass der Zuschlag anhand des durchschnittlichen Jahreseinkommens festgelegt wird. Er liegt zwischen 12,50 und 160 Franken. Der Beitrag wird lebenslang in unveränderter Höhe ausbezahlt. Darüber ärgern sich SP und Gewerkschaftsbund. Sie erklären, dass der Zuschlag der Frauen bis am Lebensende noch halb so viel wert seit.