Schweiz

Analyse

Kampfjets: Warum eine Initiative riskant ist und was Amherd tun muss



Bild: KEYSTONE

Analyse

Warum eine Anti-Kampfjet-Initiative riskant ist und was Amherd tun muss

Die GSoA erwägt eine Volksinitiative, um die Kampfjets nachträglich «abzuschiessen». Sie könnte zum Rohrkrepierer werden. Doch auch die Bürgerlichen müssen in sich gehen.

Eigentlich hatte Viola Amherd am Sonntag recht: Ein Ja ist ein Ja, und sei es noch so knapp. Mit den biometrischen Pässen und dem Radio- und Fernsehgesetz wurden in den letzten Jahren zwei Bundesvorlagen ebenfalls nur hauchdünn angenommen, die Gegner aber akzeptierten das Verdikt des Stimmvolks. Das müsste auch für die Kampfjets gelten.

Trotzdem kann die Verteidigungsministerin nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) ventiliert Pläne, die Kampfjets nachträglich «abzuschiessen». «Wir prüfen eine Express-Initiative», sagte GSoA-Veteran Jo Lang zu CH Media. Im Eiltempo sollen dafür Unterschriften gesammelt werden.

Bild: KEYSTONE

Wie das geht, hatte die GSoA schon einmal vorgemacht. Nachdem das Parlament im Frühjahr 1992 den Kauf von 34 teuren F/A-18-Kampfjets beschlossen hatte, sammelte sie innerhalb eines Monats mehr als 500’000 Unterschriften für eine «Stop F/A-18»-Initiative. Es war ein sensationeller Erfolg, obwohl «nur» rund 180’000 Unterschriften beglaubigt wurden.

Urbane Schweiz sagte Nein

Die grosse Ernüchterung folgte in der Volksabstimmung am 6. Juni 1993. Verteidigungsminister Kaspar Villiger (FDP) und seinem schlauen Kommunikationschef Daniel Eckmann war es gelungen, den Kampfjet-Kauf zu einem Plebiszit für oder gegen die Armee zu stilisieren. Eine wichtige Rolle spielte auch das Arbeitsplatz-Argument.

Die fulminant gestartete Initiative scheiterte, erreichte mit knapp 43 Prozent Ja aber einen Achtungserfolg. Seither sind fast 30 Jahre vergangen, in denen sich das Image der Armee kaum verbessert hat. Laut der Tamedia-Nachbefragung wurden die Kampfjets am Sonntag von Frauen – trotz Amherd und Pilotin Fanny Chollet –, Jungen und Städtern mehrheitlich abgelehnt.

Die urbane Schweiz hat häufig kaum noch einen Bezug zur Armee. Dennoch würde eine Anti-Kampfjet-Initiative für die GSoA nicht zum Selbstläufer. Auf «Zwängerei» reagiert das Stimmvolk oft allergisch. Das mussten am Sonntag die Gegner des Fussballstadions in Zürich erfahren. Sogar die stramm linken Stadtkreise 4 und 5 sagten Ja zum Hardturm.

Bild: keystone

Es ist auch zu erwarten, dass die Bürgerlichen bei einer zweiten Kampfjet-Abstimmung besser mobilisieren würden. Trotzdem müssen sie in sich gehen. Zu viele bürgerliche Politiker sind in der Kalte-Kriegs-Mentalität stecken geblieben. Besonders deutlich wurde dies beim letztlich gescheiterten Versuch, den Zugang zum Zivildienst einzuschränken.

Problematische US-Jets

Die Beschaffungswünsche der Militärs dürfen nicht länger kritiklos abgenickt werden. Fragwürdig ist auch die beschlossene Erhöhung des Armeebudgets auf sechs Milliarden Franken pro Jahr. Sie passt nicht in die wegen Corona angespannte Finanzlage. Viola Amherd hat immerhin angedeutet, dass die sechs Milliarden für die Kampfjets nicht in Stein gemeisselt sind.

Konkret bedeutet dies, dass die beiden US-Typen F/A-18 Super Hornet und F-35 aus dem Rennen sein müssten, auch wenn das prestigesüchtige Pilotenkorps sie gerne hätte. Ihre Beschaffung lässt sich auch aus technologischen Gründen kaum rechtfertigen, denn die Amerikaner werden die Kontrolle über die Flugzeuge nicht aus der Hand geben.

Kaum Entgegenkommen der EU

Beim Stimmvolk stossen die US-Fabrikate gemäss der Tamedia-Befragung ebenfalls auf wenig Gegenliebe. Auch die GSoA will ihre «Express-Initiative» laut CH Media in erster Linie lancieren, wenn sich der Bundesrat für ein amerikanisches Erzeugnis entscheiden sollte. Es wäre ein cleverer Schachzug. Als Favorit gilt allerdings der französische Rafale.

Diese vier Kampfjets sind in der engeren Auswahl

Das macht auch kostenmässig Sinn. Die Schweiz hätte wohl Chancen, bei Hersteller Dassault einen «Rabatt» herauszuholen. Eher weltfremd wirkt die in den Tamedia-Zeitungen geäusserte Hoffnung, der Bundesrat könne bei einem Entscheid für ein europäisches Flugzeug Zugeständnisse beim institutionellen Abkommen mit der EU erwirken.

Kommt jetzt die Nato-Debatte?

Die Verhandlungen werden von der EU-Kommission in Brüssel geführt. Die Mitgliedsländer pflegen sich in der Regel nicht einzumischen. Das zeigt sich derzeit auch bei den Verhandlungen über den endgültigen Brexit. Der Typenentscheid des Bundesrats wird zudem im Verlauf des nächsten Jahres erwartet, während die EU beim InstA auf einen rasche Lösung drängt.

Gleichwohl muss die internationale Verflechtung der Schweiz zum Thema werden, gerade im militärischen Bereich. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Schweiz umfassend in die Nato-Strukturen integriert ist und ohne Informationen von «befreundeten» Geheimdiensten hilflos wäre. Dennoch klammert sie sich an die Idee einer «autonomen Verteidigung».

Hier brauche es «in Zukunft mehr Ehrlichkeit und Eindeutigkeit», meint selbst die NZZ. Es ist die Chance für Viola Amherd. Die CVP-Bundesrätin steckt nicht wie ihre SVP-Vorgänger im Reduit fest. Sie kann und muss eine Debatte darüber lancieren, welchen Sinn und Zweck die «bewaffnete Neutralität» noch hat, auch nach dem Kampfjet-Entscheid.

Amherd kann sich bleibende Verdienste erwerben, wenn sie dieser Herausforderung nicht ausweicht und allfällige Widerstände des Offizierskorps überwindet. Armeechef Thomas Süssli immerhin mutet man die Bereitschaft zu, sich einer offenen Debatte zu stellen. Sie würde auch die Legitimation für die Beschaffung der Kampfjets stärken.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Beat Flach zu Kampfjets Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter