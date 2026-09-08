Streik in Italien: Auch Bahnverkehr in die Schweiz betroffen

Mehr «Schweiz»

Ein Streik des Bahnpersonals in Italien hat am Dienstag zu Ausfällen im internationalen Bahnverkehr geführt. Betroffen sind auch Eurocity-Verbindungen in die Schweiz.

Konkret fiel der Eurocity 30 von Florenz (I) nach Zürich aus. Angekündigt war zudem der Ausfall des Eurocity 37, der um 14.33 Uhr von Zürich nach Florenz fahren sollte, wie die SBB am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilten.

Reisende müssen zudem mit dem Ausfall eines grossen Teils des Regionalverkehrs in Italien rechnen. Betroffen sein können aber auch Eurocity-Züge ab Domodossola (I) und Chiasso TI in Richtung Mailand.

Auf dem Schweizer Netz verkehrten aber alle Züge planmässig. Extrazüge von oder nach Italien würden keine eingesetzt. Züge ab Chiasso TI und Domodossola (I) in Richtung Inland werden von der SBB betrieben, wie es weiter heisst.

Ab Mittwoch wieder normal

Die SBB betonten, dass die Angaben dem aktuellen Wissensstand entsprächen und sich rasch ändern könnten. Das Unternehmen stütze sich auf Informationen aus Italien. Für die aktuellsten Informationen verwiesen die SBB auf die Websites der italienischen Bahnbetreiber.

Der Bahnverkehr von und nach Italien sollte am Mittwoch wieder planmässig verkehren, wie die SBB auf Anfrage weiter mitteilten.

Hintergrund der Beeinträchtigungen im Bahnverkehr ist ein Aufruf mehrerer Gewerkschaften an das Personal der italienischen Bahn Ferrovie dello Stato Italiane (FS) zu einem landesweiten Streik. Der Ausstand begann am Montagabend gegen 21.15 Uhr und soll am Dienstagabend um 21 Uhr enden.

Streik auch in den Niederlanden

Auch in den Niederlanden kündigten die Gewerkschaften für Mittwoch einen nationalen Bahnstreik an, wie die niederländische Bahngesellschaft Nederlandse Spoorwegen (NS) am Dienstag mitteilte. Davon betroffen ist voraussichtlich auch die Nachtzugverbindung zwischen Zürich und Amsterdam.

Gemäss Angaben der NS International verkehrt der Nachtzug von Dienstagabend ab Zürich nach Amsterdam nur bis Köln (Deutschland). In der entgegengesetzten Richtung fährt am Mittwochabend der Nachtzug ab Köln statt ab Amsterdam in die Schweiz. (sda)