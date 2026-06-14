Dieses Jahr fällt der 14. Juni auf einen Sonntag. Deshalb steht die unbezahlte Care-Arbeit beim feministischen Streik im Zentrum. Das Bild stammt vom Streik 2025. Bild: keystone

Liveticker

Luzern und Basel schon in Bewegung – Tausende versammeln sich zum Streiktag

Am 14. Juni findet in der Schweiz der feministische Care-Streik statt. Die besten Bilder und alle News erhältst du hier im Liveticker.

Hanna Dedial Folge mir

Mehr «Schweiz»

Du bist am Streik? Schick uns deine Bilder!

Schicke uns deinen Input 16:24 Auch in Luzern setzt sich die Demo in Bewegung







Vor dem Start des Demonstrationszugs sprach Annika Burri vom Feministischen Streikkollektiv Luzern. Sie forderte mehr Mittel für den Gewaltschutz sowie mehr Gleichstellung und Teilhabe für Frauen, queere Menschen, Migrantinnen und Migranten sowie Menschen mit Behinderungen.



Nach 16 Uhr setzte sich die Kundgebung in Bewegung. Die Route führte vom Vögeligärtli zum Bundesplatz und die Seebrücke zum Pavillon am Seequai. (sda) Schon Stunden vor Beginn der Demonstration herrschte im Vögeligärtli reger Betrieb. Lilafarbene T-Shirts, Fahnen und Transparente prägten das Bild. Auf Bannern standen Slogans wie «Scham muss die Seite wechseln», aus Lautsprechern erklang Musik, zudem wurden Reden gehalten. An Ständen informierten Parteien, Gruppierungen und Organisationen über ihre Anliegen.Vor dem Start des Demonstrationszugs sprach Annika Burri vom Feministischen Streikkollektiv Luzern. Sie forderte mehr Mittel für den Gewaltschutz sowie mehr Gleichstellung und Teilhabe für Frauen, queere Menschen, Migrantinnen und Migranten sowie Menschen mit Behinderungen.Nach 16 Uhr setzte sich die Kundgebung in Bewegung. Die Route führte vom Vögeligärtli zum Bundesplatz und die Seebrücke zum Pavillon am Seequai. (sda) 16:12 Tausende demonstrieren in Basel



Eines der zentralen Themen ist nach wie Gewalt gegen Frauen und genderqueere Menschen, wie Mediensprecherin Franziska Stier auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.



Das Urteil zum Femizid in der Baselbieter Gemeinde Binningen vor wenigen Wochen habe die Bewegung sehr beschäftigt, auch mit Solidaritätskundgebungen. (sda)



Bei der Urteilsverkündung des Femizids in Binningen am 31. Mai fanden sich viele Unterstützerinnen ein. Tausende Menschen haben am Sonntag in Basel zum feministischen Streiktag demonstriert. Die bewilligte Kundgebung in Basel ist die erste von weiteren geplanten Demos schweizweit.Eines der zentralen Themen ist nach wie Gewalt gegen Frauen und genderqueere Menschen, wie Mediensprecherin Franziska Stier auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.Das Urteil zum Femizid in der Baselbieter Gemeinde Binningen vor wenigen Wochen habe die Bewegung sehr beschäftigt, auch mit Solidaritätskundgebungen. (sda) 15:58 Bernerinnen streiken auf dem Bundesplatz Die Bernerinnen haben den diesjährigen feministischen Streiktag dezentral statt mit einer Demonstration begangen. In Violetttönen und mit hoher Lautstärke versammelten sie sich am Sonntagnachmittag zum gemeinsamen Programmpunkt vor dem Bundeshaus.





«Immer no hässig!» stand auf einem grossen Transparent auf dem sich füllenden Bundesplatz. Ziel war es, ein Zeichen gegen geschlechtsspezifische Gewalt und für gleiche Rechte für alle zu setzen. Das Rahmenprogramm umfasste DJ-Sets und Reden.





Zuvor hatten sich die Streikenden auf mehr als 50 Aktionen verteilt. Zahlreiche Organisationen stellten etwa einen Brunch, eine Bastelaktion oder eine Yogastunde auf die Beine. (sda)





Eine Kundgebung durch die Innenstadt stand heuer aber nicht auf dem Programm. Das Berner Streikkollektiv begründete diese Demopause unter anderem mit den fehlenden Ressourcen. Diese würden bereits in die Vorbereitungen des schweizweiten Care-Streiks vom 14. Juni 2027 fliessen. 15:55 Haller-Denkmal im Care-Streik-Look







Die Büste von Alfred von Haller vor dem Hauptgebäude der Universität Bern trägt heute pink – und ein Baby. Demonstrantinnen und Demonstranten bereiten sich auch auf dem Gelände vor der Universität auf den Streik vor, der für 17:00 Uhr angekündigt worden ist.

Darum dreht sich der Streik

Der feministische Streik findet in der Schweiz jeweils am 14. Juni statt. Weil dieser Tag in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, stellen die Streikenden die unbezahlte Care-Arbeit in den Mittelpunkt. Unter Care-Arbeit fallen Tätigkeiten wie Kinderbetreuung, Pflege, Hausarbeit und emotionale Sorgearbeit. Diese wird häufig unbezahlt und überwiegend von Frauen geleistet – vieles davon fällt besonders an Sonntagen an.

Wo welche Events geplant sind, erfährst du hier:

Warum der 14. Juni? Der Tag bezieht sich auf den 14. Juni 1981. Seit diesem Tag gelten Frau und Mann in der Schweiz per Gesetz als gleichberechtigt. Zehn Jahre nach der Volksabstimmung fand am 14. Juni 1991 der erste grosse Frauenstreik statt. Unter dem Motto «Wenn Frau will, steht alles still» strömten 100'000 Frauen auf die Strasse, um gegen die zögerliche Umsetzung des Verfassungsartikels und anhaltende Ungleichheiten zu demonstrieren. (leo/cst)