Sven Wassmer arbeitete acht Jahre lang im Restaurant «Memories». Bild: keystone

3-Sterne-Koch Wassmer verlässt das Grand Hotel in Bad Ragaz

Nach acht Jahren verlässt Starkoch Sven Wassmer das Drei-Sterne-Restaurant «Memories» im Grand Resort Bad Ragaz per Ende Februar 2027.

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Sven Wassmer hört im Februar nach acht Jahren in seinem Drei-Sterne-Restaurant «Memories» auf, berichtet «Gault-Millau». Dies geschieht auf gegenseitige Einvernahme.

Von General Manager Simon Spiller heisst es zum Ehepaar Wassmer: «Amanda und Sven haben die gastronomische Entwicklung unseres Resorts über viele Jahre wesentlich mitgeprägt und gemeinsam mit ihren Teams Aussergewöhnliches geschaffen.»

Grund für Wassmers Abgang sollen private Angelegenheiten sein, denn der jüngste Sohn der Wassmers ist autistisch. Das habe das Familienleben beeinflusst. Die Wassmer Family Group will nun international in Gastronomie und Hospitality Beratungsfunktionen einnehmen.

Wer wird sein Nachfolger?

Sven Wassmer gehört zu den besten Köchen der Schweiz. Der Guide Michelin vergab ihm drei Sterne. Grosse Fussstapfen, in die man treten muss. Die grosse Frage ist nun: Wer wird Wassmers Nachfolger? Zurzeit gibt es dazu noch keine Informationen.

(kek)