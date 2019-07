Schweiz

Armee

Durchfall in der Armee: 11 Poulet-Rezepte aus dem Armeekochbuch



Bild: Schweizer Armee

Aus aktuellem Anlass – 11 Poulet-Rezepte aus dem Schweizer Armee-Kochbuch zum Nachkochen

In Jassbach BE und Bière VD sind Dutzende Soldaten von Magen-Darm-Erkrankungen betroffen. Zumindest in Jassbach hat sich die Lage jedoch wieder beruhigt. Höchste Zeit also für eine Ehrenrettung der Schweizer Armee-Kulinarik. En Guete!

Das «Reglement 60.006 d» der Schweizer Armee ist knapp über 400 Seiten dick. Das Rezeptbuch listet zahlreiche Möglichkeiten auf, wie die Küchenchefs («Küsche») die Armeeangehörigen bei Kräften und bei Laune halten können. Prominent vertreten sind dabei natürlich auch Gerichte mit Hühnerfleisch.

Die Hygiene-Vorschriften der Armee in Bezug auf Geflügel

Bild: Schweizer Armee

Und jetzt: En Guete mit diesen 11 Rezepten zum Nachkochen

Chinapfanne (R0402)

Bild: VBS / Schweizer Armee

Richtzeit Poulet-Variante: 40 Minuten

40 Minuten Kerntemperatur: > 70 °Celsius

> 70 °Celsius Verdaulichkeit: leicht

Bild: VBS / Schweizer Armee

Currygeschnetzeltes (R403)

Richtzeit Poulet-Variante: 40 Minuten

40 Minuten Kerntemperatur: > 70 °Celsius

> 70 °Celsius Verdaulichkeit: mittel

Bild: VBS / Schweizer Armee

Feuertopf (R0404)

Richtzeit Poulet-Variante: 40 Minuten

40 Minuten Kerntemperatur: > 70 °Celsius

> 70 °Celsius Verdaulichkeit: mittel

Bild: Schweizer Armee

Geschnetzeltes (Basis braune Sauce mit Rahm, R0406)

Richtzeit Poulet-Variante: 40 Minuten

40 Minuten Kerntemperatur: > 70 °Celsius

> 70 °Celsius Verdaulichkeit: mittel

Bild: Schweizer Armee

Piccata (R0413)

Richtzeit Poulet-Variante: 5 Minuten

5 Minuten Kerntemperatur: > 70 °Celsius

> 70 °Celsius Verdaulichkeit: mittel

Bild: Schweizer Armee

Fleisch süss-sauer (R0414)

Richtzeit Poulet-Variante: 40 Minuten

40 Minuten Kerntemperatur: > 70 °Celsius

> 70 °Celsius Verdaulichkeit: leicht

Bild: Schweizer Armee

Pouletschenkel an Rotweinsauce (R0415)

Richtzeit: 30 Minuten

30 Minuten Kerntemperatur: > 70 °Celsius

> 70 °Celsius Verdaulichkeit: mittel

Pot-au-feu (R1004)

Richtzeit Poulet-Variante: 40 Minuten

40 Minuten Verdaulichkeit: mittel

Bild: Schweizer Armee

Bild: Schweizer Armee

Kebab (R0917)

Richtzeit Poulet-Variante: 40 Minuten

40 Minuten Verdaulichkeit: mittel

Mah-mee (R0919)

Richtzeit Poulet-Variante: 40 Minuten

40 Minuten Verdaulichkeit: mittel

Nasi Goreng (R0922)

Richtzeit Poulet-Variante: 40 Minuten

40 Minuten Verdaulichkeit: mittel

