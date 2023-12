Fahrverbot für Schützenpanzer der Armee wegen Defekt

Die Bereitschaft der Armee ist deswegen nicht gefährdet, wie es weiter hiess. Der Fahrzeugtyp werde zurzeit in keinem Bataillon verwendet. Die nächste Gruppe arbeite erst wieder im Februar mit diesen Fahrzeugen. Und bis dann seien sie wieder repariert, so der Armeevertreter. (sda)

Den technischen Defekt stellte die Armee am Freitag fest. Nun würde jedes Fahrzeug einzeln geprüft, so die Armee. Beim Fahrzeugtyp handelt es sich um ein Modell aus den 60er-Jahren und eines der ältesten Fahrzeuge der Armee.

Eine Initiative will, dass alle einen Dienst leisten – so steht es heute um die Pflicht

Angeordnet wurde ein Fahrzeugstopp und Fahrzeugverbot, um unnötige Schäden an Fahrzeugen und Unfälle zu verhindern, wie ein Vertreter des Lageverfolgungszentrums der Armee am Sonntag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte und damit Informationen im «Blick» bestätigte.

Die Armee hat all ihre Schützenpanzer M113 mit einem Fahrverbot belegt. Grund dafür ist ein technischer Defekt bei der Antriebswelle der Fahrzeuge aus den 1960er-Jahren.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So, du glaubst also, den USA gehe es mies?

Dutzende Gefechte an der ukrainischen Front +++ Awdijiwka besonders umkämpft

Fast-Food-Riese kommt in die Schweiz – das Highlight ist nicht der Burger

Was hältst du vom Feuerwerksverbot? Lass es uns wissen!

Was passiert, falls Gott dein Leben schon programmiert und deinen Todestag bestimmt hat?

Eisbad, Kaltdusche, Winterjogging: Was Abhärten wirklich bringt

Wie dein Weihnachtsessen mit der Firma dieses Jahr (vermutlich) aussieht – in 15 Memes

Hochwassergefahr geht allmählich zurück – so steht es in den Kantonen

Die Gefahr von Überschwemmungen in der Schweiz hat sich mit dem trockenen Wetter am Freitag entschärft. Sinkende Pegelstände der meisten Gewässer und ein stabiles Hoch in den nächsten Tagen dürften für eine allmähliche Normalisierung der Lage sorgen.