Armeechef Süssli will mehr Frauen in der Armee – aber noch fehlt die Strategie

Parlament genehmigt SwissCovid – so schnell soll die Corona-Warn-App starten

An der Sommersession des Parlaments in Bern fanden am Freitagmorgen die Schlussabstimmungen zur Schweizer Corona-Warn-App statt. Nachdem der Nationalrat und der Ständerat der dringlichen Änderung des Epidemiengesetzes zugestimmt haben, kann SwissCovid offiziell starten.

Auf die vom Parlament bewilligte Gesetzesänderung muss noch eine Verordnung des Bundesrates folgen. Beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) rechnet man mit der Lancierung der App «in der kommenden Woche», wie Kommunikationschef …