«ZH 26» steht unter dem Hammer – was es mit dem Kontrollschild auf sich hat

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Vor wenigen Wochen kämpfte die Schweiz an der Eishockey-Heimweltmeisterschaft um den Titel, nun sind die Blicke auf die Fussballnati gerichtet. Anlässlich des Sportjahres 2026 versteigert der Kanton Zürich eine ganz besondere Autonummer: «ZH 26».

Die Online-Auktion läuft seit Donnerstag, 11. Juni, 7 Uhr, und endet am Mittwoch, 17. Juni, einen Tag vor dem Anpfiff des zweiten Gruppenspiels der Schweizer Fussball-Nati.

Regierungsrat Mario Fehr, der sowohl für das Strassenverkehrsamt als auch für das kantonale Sportamt verantwortlich ist, sagt: «Das Sportjahr 2026 ist bereits jetzt unvergesslich: WM-Silber im Eishockey, errungen vor heimischem Publikum in Zürich, an einer Weltmeisterschaft, die uns alle begeistert hat. Und jetzt fiebern wir mit der Fussball-Nationalmannschaft mit. Das Kontrollschild «ZH 26» stehe für ein besonderes Sportjahr voller Emotionen und Leidenschaft.»

Regierungsrat Mario Fehr präsentiert im Schweizer Trikot das besondere Kontrollschild «ZH 26». Bild: Sicherheitsdirektion Kanton Zürich

Der Auktionserlös fliesst in die Zürcher Staatskasse und kommt der gesamten Bevölkerung des Kantons zugute, wie das Strassenverkehrsamt mitteilt.

Die teuersten Kontrollschilder

Seit über 30 Jahren versteigert das Strassenverkehrsamt wöchentlich fünfstellige und tiefere Kontrollschilder. Die Einnahmen fliessen in die Zürcher Staatskasse. Der bisherige Rekord für ein Zürcher Nummernschild liegt bei 299'000 Franken. Er wurde im Jahr 2024 für das Schild «ZH 24» bezahlt.

Zu den teuersten Zürcher Kontrollschildern gehören zudem «ZH 11» mit 262'000 Franken im 2025, «ZH 100» mit 226'000 Franken 2022 sowie «ZH 50» mit 202'000 Franken 2023.

Der Schweizer Rekord liegt deutlich höher: Das Kontrollschild «SO 1» wurde 2026 für 390'000 Franken an die Luxusautovermietung Edel & Stark versteigert. (cst/sda)