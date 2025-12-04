Solothurn versteigert Autonummer SO 1: Der Preis ist bereits jetzt astronomisch hoch

Der Kanton Solothurn versteigert das Autokennzeichen SO 1: Bereits nach wenigen Stunden sind über 40 Angebote eingegangen – und der Preis ist schon auf über 212'000 Franken geklettert.

Die Online-Auktion begann am Mittwochabend um 22 Uhr und dauert noch bis am 17. Dezember. Als Startpreis hatte der Kanton 10'000 Franken festgelegt. Mit dem furiosen Start ist klar, dass SO 1 wie erwartet mit Abstand zum teuersten Solothurner Kontrollschild wird. Der Rekord lag bislang bei 35'000 Franken für eine zweistellige Nummer.

Das spezielle Kennzeichen SO 1 kommt nicht zum ersten Mal unter den Hammer. Es wurde bereits 1994 angeboten, als Solothurn als erster Kanton Kontrollschilder versteigerte. Damals war es noch günstiger zu haben – ein Autofahrer erhielt den Zuschlag für die exklusive Nummer für im Vergleich zu heute vernachlässigbaren 20'000 Franken.

Seit dem Jahr 2008 liegt dieses Schild wieder im Depot der Motorfahrzeugkontrolle. Der Regierungsrat entschied sich nun dafür, SO 1 erneut zu versteigern. Aus der Bevölkerung sei immer wieder der Wunsch danach geäussert worden, hielt der Regierungsrat fest.

Die Auktion findet ausschliesslich online statt, wie der Regierungsrat weiter festhält. Wie bei den übrigen Versteigerungen von Kontrollschildern – derzeit wäre beispielsweise auch SO 16'300 zu haben und dies bereits ab 200 Franken – ist der Zuschlag definitiv.

Das Kontrollschild wird aber nur gegen Sofortbezahlung übergeben. «Wer sich SO 1 als exklusives Weihnachtsgeschenk sichern möchte, sollte das nötige Kapital bereithalten», machte der Regierungsrat klar. (sda)