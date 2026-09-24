Hier kannst du ab Montag selbstfahrende Autos nutzen

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Trotz fahrerlosem System wird immer eine Sicherheitsperson auf dem Fahrersitz dabei sein. (Archivbild, 2025) Bild: keystone

Der Pilotversuch mit selbstfahrenden Autos im Kanton Zürich geht los: Ab Montag können Passagiere im Furttal erstmals in der Schweiz solche Autos buchen und nutzen. Zur Sicherheit sitzt weiterhin eine Person am Steuer. Später sollen Kleinbusse ganz ohne Sicherheitsperson unterwegs sein.

Unterwegs sind drei Autos, die im selbstfahrenden Modus knapp 100 vordefinierte Haltepunkte in den Gemeinden Boppelsen, Dänikon, Hüttikon und Otelfingen ansteuern, wie der Kanton am Donnerstag mitteilte.

Alleine werden die Passagiere jedoch nicht sein: Auf dem Fahrersitz ist immer eine Sicherheitsperson. Dies wird bei den aktuell eingesetzten Autos auch künftig so bleiben, wie Gesamtprojektleiterin Christine Mauelshagen auf Anfrage von Keystone-SDA sagte. Ein fahrerloser Betrieb mit den Prototyp-Fahrzeugen wäre mit einem zu hohen Aufwand verbunden. Der Beifahrersitz bleibt aus Sicherheitsgründen frei.

Die Buchung der Fahrten erfolgt über die App «iamo», was für «intelligente automatisierte Mobilität» steht. Die selbstfahrenden Autos holen bis zu drei Passagiere an den Haltepunkten ab und bringen sie innerhalb des Betriebsgebiets an ihr Ziel.

Die Grundpauschale für eine Fahrt beträgt 4.70 Franken, der Kilometerpreis beträgt 38 Rappen. Das Angebot ist ein Pilotversuch und deshalb nicht ins ÖV-System integriert. Das heisst, Generalabonnemente und andere ÖV-Abos sind nicht gültig.

Die selbstfahrenden Autos fahren vorerst täglich zwischen 13 und 17 Uhr. Über 12-Jährige können alleine mitfahren, jüngere Kinder nur in Begleitung einer erwachsenen Person.

Furttal als Testregion

Das Projekt mit den selbstfahrenden Autos soll zeigen, wie der öffentliche Verkehr ergänzt werden kann, wo klassische Angebote an ihre Grenzen stossen. Zum Beispiel während Randzeiten oder in dünn besiedelten Regionen. Das Furttal wurde wegen seiner vielfältigen Siedlungsstruktur, seiner Grösse und des bestehenden ÖV-Netzes mit einer zentralen S-Bahn-Linie als Testregion ausgewählt.

Seit Sommer 2025 wurden die Fahrzeuge im Furttal getestet und für den automatisierten Betrieb vorbereitet. Seit der Bewilligung durch das Bundesamt für Strassen (Astra) im November 2025 sind bis zu drei Fahrzeuge mit einer Sicherheitsperson im regulären Strassenverkehr unterwegs – bislang aber noch ohne Passagiere.

Zu Beginn mussten die Sicherheitspersonen noch häufiger eingreifen, sagte Christine Mauelshagen. Mit der Zeit seien die manuellen Eingriffe aber immer seltener nötig gewesen, etwa damit sich das Auto flüssig im Verkehr bewegt oder die Spurführung korrigiert wird. «Dies ist Teil des Lernprozesses», sagte die Gesamtprojektleiterin.

Das Projekt wird vom Swiss Transit Lab, den Kantonen Zürich und Aargau sowie der SBB getragen, läuft seit Ende 2024 und ist auf bis zu fünf Jahre ausgelegt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf knapp 11 Millionen Franken, wie Mauelshagen weiter sagte. Davon steuert der Kanton Zürich 3,8 Millionen Franken als Anschubfinanzierung bei, die SBB 5 Millionen Franken und der Kanton Aargau 1,9 Millionen Franken.

Autonome Kleinbusse geplant

Künftig soll die Flotte um autonome Kleinbusse erweitert werden. Diese sollen dann, anders als die aktuell eingesetzten Autos, auch ohne Sicherheitsperson an Bord verkehren können.

Die Fernüberwachung der Kleinbusse soll dann geschultes Personal aus der zentralen Leitstelle von Eurobus übernehmen, wie es weiter heisst. Dafür brauche es eine entsprechende Freigabe des Astra. (sda)