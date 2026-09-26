Polizeirapport

Mann verursacht betrunken und unter Drogen Unfall in Sissach BL

Ein 26-jähriger Mann hat am Freitagabend auf der Autobahn in Sissach BL eine Auffahrkollision verursacht.

Er blieb unverletzt, während die Beifahrerin des vorausfahrenden Fahrzeuges leicht verletzt wurde, wie die Polizei Basel-Landschaft am Samstag mitteilte.

Die Kantonspolizei hat dem Mann den Führerausweis abgenommen und ihn angezeigt. Bild: Kantonspolizei Basel-Landschaft

Der Mann fuhr gemäss Polizei kurz vor 22.00 Uhr auf der A2 von Egerkingen in Richtung Basel. Bei der Ausfahrt Sissach prallte sein Auto frontal mit dem Heck eines vorausfahrenden Fahrzeugs zusammen.

Der Unfallverursacher hatte umgerechnet 1,24 Promille im Blut. Zudem zeigte sich, dass der Mann bereits vor der Kollision Verkehrsregeln verletzte. Ein Drogenschnelltest fiel ebenfalls positiv aus, wie es weiter hiess.

Die Polizei nahm ihm den Führerausweis ab. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft angezeigt. (sda)