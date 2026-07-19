Es braucht Geduld am Gotthard. Bild: Keystone

Wartezeit von bis zu 2 Stunden: Kilometerlange Staus am Gotthard

Der Stau am Nordportal des Gotthardtunnels zwischen Erstfeld und Göschenen ist am Sonntagmittag auf zwölf Kilometer angewachsen.

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Der Touring Club Schweiz (TCS) meldet eine Wartezeit von bis zu zwei Stunden.

Reisenden empfiehlt der TCS, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Als Umleitung wird die Route via A13 San-Bernardino-Tunnel empfohlen.

Auch vor dem Südportal in Fahrtrichtung Norden kam es zu Stau. Dort Betrug die Länge der Fahrzeugkolonne vier Kilometer, wie der TCS auf der Webseite schrieb. Der Zeitverlust betrage 40 Minuten.

Am Samstagmorgen hatte der Stau am Nordportal nach Angaben des TCS eine Länge von bis zu 20 Kilometern. Das entsprach einem Zeitverlust von 3 Stunden und 20 Minuten.

Wegen der Sommerferien kommt es derzeit vor dem Gotthard-Nordportal häufig zu Staus, weil viele Reisende aus Deutschland und den Niederlanden durch die Schweiz fahren. (sda)