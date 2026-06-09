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Benzinpreise sinken unter 2 Franken – zum ersten Mal seit März

Erstmals seit März: Benzinpreise sinken unter 2 Franken

09.06.2026, 10:1609.06.2026, 10:16

Die Spritpreise in der Schweiz sind seit letzter Woche wieder etwas günstiger geworden. Erstmals seit Ende März fiel der Preis für ein Liter Benzin Bleifrei 98 im Schweizer Durchschnitt wieder unter die Marke von 2 Franken.

Konkret liegt der Durchschnittspreis für einen Liter Bleifrei 95 aktuell bei 1.88 Franken und für einen Liter Bleifrei 98 bei 1.99 Franken, wie den Zahlen des Touring Club Schweiz (TCS) zu entnehmen ist. Ende Mai kostete der Liter beider Benzinsorten noch 3 Rappen mehr. Auch der Liter Diesel ist mit 2.10 Franken um 2 Rappen günstiger geworden.

Ende Februar – also vor Beginn des Konflikts – lagen die Preise laut TCS noch bei 1.67 Franken für Bleifrei 95, bei 1.78 Franken für Bleifrei 98 und 1.79 Franken für Diesel. Damit kostet Benzin aktuell rund 15 Prozent mehr, Diesel rund 20 Prozent mehr.

Der TCS publiziert in unregelmässigen Abständen Schätzungen der aktuellen Benzin- und Dieselpreise in der Schweiz. Diese basieren auf Informationen aus verschiedenen Quellen und Stichproben. Die tatsächlichen Preise können je nach Region und Tankstelle variieren. (nil/sda/awp)

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