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Drohnenangriffe auf Ölindustrie: Russland räumt Konsequenzen ein

epa13015206 Participants walk past a large screen showing an image of Russian President Vladimir Putin during the St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF), in St. Petersburg, Russia, 04 Jun ...
Das Wirtschaftsforum in St. Petersburg, bei dem Kremlchef Wladimir Putin Gastgeber ist, läuft noch bis Samstag.Bild: keystone

Drohnenangriffe auf Ölindustrie: Russland räumt erstmals Konsequenzen ein

Nach ukrainischen Drohnenangriffen auf Anlagen der russischen Ölindustrie hat Moskaus Regierung einen Rückgang der vereinbarten Ölfördermengen eingeräumt.
04.06.2026, 14:1504.06.2026, 14:15

«Jetzt ist die Förderung tatsächlich etwas niedriger als zu Beginn des Jahres», sagte der russische Vizeregierungschef Alexander Nowak beim St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum (SPIEF). «Das rührt daher, dass bei uns einige Ölförderbetriebe unplanmässige Reparaturen durchlaufen», erklärte er. Den Grund für diese Reparaturen nannte er aber nicht.

Die Ukraine fügt der Energiegrossmacht immer wieder folgenreiche Schläge mit Drohnen zu. Ziel Kiews ist es, Moskaus Einnahmen aus dem Ölexport zu dezimieren und damit wiederum der Finanzierung der russischen Kriegswirtschaft zu schaden. Die russische Führung spielt das Ausmass der Schäden nach Einschätzung von Experten herunter. Gleichwohl profitiert Moskau aktuell auch von den hohen Ölpreisen.

FILE - In this image taken from video released by Gov. Veniamin Kondratyev&#039;s Telegram channel, smoke rises after a drone attack on the oil refinery and terminal in Tuapse, Russia, Wednesday, Apri ...
Die Ukraine fügt der Energiegrossmacht immer wieder folgenreiche Schläge mit Drohnen zu (Archivbild von April 2026).Bild: keystone

Russland will vereinbarte Fördermenge bis Jahresende erreichen

Nowak sagte, dass die intakte Infrastruktur derzeit maximal ausgelastet werde. Die Firmen seien dabei, ihre Produktion auf das frühere Niveau zu bringen. Nach Darstellung des Vizeregierungschefs will Russland bis Jahresende auch seine im Rahmen der Opec+-Staaten vereinbarten Fördermengen in vollem Umfang erreichen. Im April lag die geförderte Tagesmenge in Russland bei rund neun Millionen Barrel pro Tag. Das waren 107'000 Barrel pro Tag weniger als im März und 580'000 Barrel pro Tag weniger als die Quote vorsieht.

Zu der von vielen Russen beklagten Erhöhung der Kraftstoffpreise meinte Nowak, dass die Lage auf dem Markt unter Kontrolle sei. An den meisten Tankstellen liege der Preis im Bereich der Inflation, sagte Nowak. Dagegen führten russische Medien auf, wo das überall nicht der Fall ist und die Preissprünge bei über zehn Prozent liegen. In Russland kostet der Liter Benzin weniger als ein Euro.

Das Wirtschaftsforum in St. Petersburg, bei dem Kremlchef Wladimir Putin Gastgeber ist, läuft noch bis Samstag. An diesem Donnerstag trifft Putin auch Vertreter internationaler Nachrichtenagenturen, darunter die Deutsche Presse-Agentur, zu einer Fragerunde. (sda/dpa)

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