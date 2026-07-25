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Gotthard-Nordportal: Stau bildet sich langsam zurück

Stau am Gotthard bildet sich langsam zurück

Die Blechkolonne vor dem Gotthard-Nordportal hat sich am Samstagnachmittag allmählich verkürzt. Bereits in den frühen Morgenstunden hatte sie eine Länge von zehn Kilometern erreicht.
25.07.2026, 08:3725.07.2026, 15:35

Kurz nach 15.00 Uhr betrug die Länge des Staus in Richtung Süden noch sieben Kilometer, wie der Touring-Club Schweiz (TCS) auf seiner Website mitteilte. Die Verkehrsüberlastung zwischen Erstfeld und Göschenen im Kanton Uri sorgte für Stau auf mehreren Abschnitten und einen Zeitverlust von bis zu einer Stunde und zehn Minuten.

Auch auf dem Weg in den Norden war Geduld gefragt. Auf der A2 zwischen Quinto und Airolo im Tessin bildete sich ebenfalls ein Stau. Der Zeitverlust betrug bei vier Kilometern Länge rund 40 Minuten.

Seine maximale Länge erreichte der Stau am Samstagmorgen kurz vor 06.00 Uhr. Zehn Kilometer Blechlawine und eine Wartezeit von einer Stunde und 40 Minuten mussten Reisende in den Süden in Kauf nehmen.

Der Samstag gilt als Hauptreisetag für die Fahrt in die Sommerferien. Deshalb sind die Staus an diesen Tagen in der Regel länger als an den anderen. Am letzten Samstag staute sich der Verkehr vor dem Gotthard-Nordportal auf bis zu 20 Kilometer. (hkl/sda)

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