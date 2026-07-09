Polizeirapport

Mann rast unter Drogeneinfluss durch den Gotthardtunnel und überholt 21 Autos

Am frühen Mittwochmorgen hat ein Lenker eines Personenwagens im Gotthard-Strassentunnel für Aufruhr gesorgt.

Wie die Kantonspolizei Uri meldet, überholte der 22-Jährige mit deutschem Kontrollschild schon vor dem Nordportal rechts über eine Sperrfläche mindestens einen Personenwagen. Im Tunnel selbst beging er gleich mehrere Delikte – so raste er mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von fast 172 km/h in Richtung Süden – die maximal erlaubte Geschwindigkeit beträgt 80 km/h. Zudem überholte er trotz doppelter Sicherheitslinie und Überholverbot insgesamt 21 Fahrzeuge.

Der Mann wurde daraufhin von der Tessiner Kantonspolizei angehalten und der Kantonspolizei Uri zugeführt. Ein Drogenschnelltest zeigte ein positives Ergebnis. Gegen ihn wurde ein Fahrverbot erlassen. Zudem wurde ihm ein Bussendepositum von mehreren tausend Franken abgenommen. Er wird unter anderem wegen der qualifiziert groben Geschwindigkeitsüberschreitung bei der Staatsanwaltschaft Uri zur Anzeige gebracht. (dab)