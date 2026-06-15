Astra sperrt Simmenfluhtunnel während fünf Monaten

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Das Bundesamt für Strassen (Astra) sperrt den Simmenfluhtunnel bei Wimmis von Ende Juni bis Ende November komplett. Die engen Platzverhältnisse während der Gesamterneuerung der A6 zwischen Thun-Süd und Spiez/Wimmis machen diese Massnahme nötig, wie das Amt am Montag mitteilte.

Der Simmenfluhtunnel wird gesperrt. Bild: Astra

Während dieser Zeit leitet das Astra den Verkehr auf die Kantonsstrasse um, wie es weiter hiess. Diese verläuft parallel zum Tunnel.

Das Astra kann die Arbeiten nur bei gesperrtem Tunnel durchführen. Eine Komplettsperre hat sich als beste Lösung erwiesen. So würden höhere Kosten und «viel Nachtarbeit für die Unternehmen» vermieden. Bei Sperrungen nachts über einen längeren Zeitraum würden die Arbeiten zudem viel länger dauern. (hkl/sda)