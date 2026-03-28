Polizeirapport

Gegen Tunnelportal geknallt: Mann bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

Ein 62-jähriger Autofahrer ist am Freitag in Neu St. Johann SG gegen ein Tunnelportal geprallt. Er wurde dabei lebensbedrohlich verletzt, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte.

Am Freitag ist ein Mann mit seinem Auto auf der Toggenburgerstrasse gegen ein Tunnelportal geprallt. bild: kantonspolizei st.gallen

Der Mann war gegen 11.20 Uhr von auf der Toggenburgerstrasse von Nesslau SG nach Krummenau SG unterwegs, wie es hiess. Dabei sei er aus noch unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal gegen das Portal des Tunnels Chessel geprallt.

Die angerückten Rettungskräfte mussten den Mann aus dem Auto befreien, wonach er von der Rega ins Spital geflogen wurde, wie die Polizei schreibt. Zudem sei ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken entstanden.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit unklar. bild: kantonspolizei st.gallen

Die Toggenburgerstrasse war für mehrere Stunden gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet, wie es weiter heisst. Die Unfallursache werde unter der Leitung der Staatsanwaltschaft ermittelt. (hkl/sda)