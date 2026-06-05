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Gotthardtunnel im Juni nachts gesperrt: Ausweichroute über den Pass

Ferienreisende aufgepasst: An diesen Tagen ist der Gotthardtunnel nachts gesperrt

05.06.2026, 10:3005.06.2026, 10:30

Wer in den nächsten drei Wochen mit dem Auto nachts auf der Gotthardroute unterwegs ist, muss möglicherweise über den Pass fahren. Der Gotthardstrassentunnel ist vom 8. bis 12. Juni, 15. bis 19. Juni sowie vom 22. bis 26. Juni jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr gesperrt.

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Der Gotthardtunnel ist im Juni zum Teil über Nacht geschlossen.Bild: KEYSTONE

Grund für die Sperrung des Tunnels in jeweils vier Nächten pro Wochen sind Unterhaltsarbeiten, wie die Baudirektion des Kantons Uri am Freitag mitteilte. Der Personenverkehr wird dann über den Gotthardpass umgeleitet. Die Lastwagen werden nördlich und südlich des Tunnels angehalten.

An den Wochenenden kann der 17 Kilometer lange Tunnel zwischen Göschenen UR und Airolo TI befahren werden. (dab/sda)

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