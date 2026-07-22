Die Rauchentwicklung erschwerte die Löscharbeiten in Hinwil massiv. Bild: kapo zh

Polizeirapport

Brand in Kehrichtverwertung Hinwil ausgebrochen: Polizei meldet hohen Sachschaden

In einem Bunker der Kehrichtverwertung in Hinwil ist am Mittwochvormittag ein Brand ausgebrochen. Die Warn-App Alertswiss fordert Anwohnerinnen und Anwohner dazu auf, Fenster und Türen zu schliessen. Die Warnung wurde 13.30 Uhr aufgehoben.

«Aufgrund der komplexen Gebäudestruktur und der starken Rauchentwicklung gestalteten sich die Löscharbeiten für die Feuerwehr anspruchsvoll. Verletzt wurde niemand», schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung. Am Gebäude und den Einrichtungen entstand hoher Sachschaden.

Die Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen, Spezialisten haben vor Ort bereits erste Abklärungen vorgenommen. (leo/sda)