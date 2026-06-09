Aus ungeklärten Gründen kam es zu einer Kollision mit einer Rangier-Lokomotive. bild: brk news

Polizeirapport

Kollision mit Lokomotive: SBB-Mitarbeiter stirbt bei Unfall in Birmensdorf

Ein 56-jähriger SBB-Mitarbeiter ist am Dienstagvormittag in Birmensdorf im Kanton Zürich bei einem Bahnunfall tödlich verletzt worden. Der Mann starb trotz medizinischer Nothilfe noch auf der Unfallstelle.

Aus derzeit ungeklärten Gründen kam es am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr auf der Bahnlinie Birmensdorf–Urdorf zu einer Kollision einer Rangier-Lokomotive mit einem Mitarbeiter der SBB.

Der 56-jährige Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er trotz der medizinischen Nothilfe durch die Ersteinsatzkräfte auf der Unfallstelle verstarb. Das teilte die Kantonspolizei Zürich am Dienstagnachmittag mit.

Einsatzfahrzeuge am Unfallort. Bild: Kantonspolizei Zürich

Die genaue Unfallursache sei noch unklar und werde durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat untersucht, hiess es weiter.

Im Bahnverkehr kam es bis etwa 14 Uhr zum Unterbruch der Linien S5 und S14 zwischen Altstetten und Birmensdorf. Die SBB richteten einen Bahnersatz mit Bussen ein. (hkl/sda)