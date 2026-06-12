bedeckt18°
DE | FR
burger
Schweiz
Auto

Berner muss sich wegen 24 Raserdelikten vor Justiz verantworten

Raser im Strassenverkehr bei Nacht mit ueberhoehter Geschwindigkeit. Abendlicher Strassenverkehr in Muenchen, Autofahrer,Strassenverkehr,Auto, Geschwindigkeitsueberschreitung, *** Speeding in traffic ...
Der Berner war innerorts in Münchenbuchsee massiv zu schnell unterwegs. (Archivbild)Bild: www.imago-images.de

Berner muss sich wegen 24 Raserdelikten vor Justiz verantworten

Ein Video über eine Raserfahrt ist einem 23-jährigen Autofahrer zum Verhängnis geworden. Das Video geriet in die Hände der Kantonspolizei Bern, und nun legt ihm die Justiz insgesamt 24 Raserdelikte zur Last.
12.06.2026, 12:4512.06.2026, 12:45

Das teilte die Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland am Freitag mit. Die Polizei erhielt demnach im Juli 2024 Kenntnis von dem Video, das zeigte, wie ein Autofahrer in Münchenbuchsee innerorts massiv zu schnell fuhr.

Die Polizei identifizierte den mutmasslichen Lenker, stellte mehrere Handys sicher und beschlagnahmte das Auto. Den Führerausweis musste der Mann abgeben.

Bei der Auswertung der sichergestellten Mobiltelefone wurden laut Staatsanwaltschaft zahlreiche Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz festgestellt. Der Mann war unter anderem mit 94 km/h bei erlaubten 30 km/h innerorts und mit 248 km/h bei erlaubten 100 km/h auf der Autobahn unterwegs gewesen.

Zudem hegt die Justiz den Verdacht, dass der Lenker wiederholt ein Motorfahrzeug führte, obwohl ihm der Führerausweis bereits entzogen worden war. (sda)

Winterthurer Raser wehrt sich gegen Handy-Standort-Urteil
Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
15 Autos, die mehr als 1 Million Meilen geschafft haben
1 / 17
15 Autos, die mehr als 1 Million Meilen geschafft haben
Von hinten nach vorne – Platz 15 – 1964er Porsche 356C: Guy Newmark aus Kalifornien erhielt Mitte der Sechzigerjahre seinen 1964er Porsche 356C von seinem Vater als Abschlussgeschenk. 2016 fuhr Newmark immer noch seinen blauen Porsche, als der Meilenstand auf 1'000'000 / 1'609'344 km war. Sein Ansatz: Alle 3000 Meilen bekam der Wagen einen Service. ... Mehr lesen
quelle: youtube / youtube
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Fussball-WM schauen oder boykottieren? Das sind eure Antworten
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Unbekannter Geruch: Edelweiss-Maschine muss Flug nach Las Palmas abbrechen
Ein Flugzeug der Edelweiss musste am Freitagmorgen seine Reise von Zürich nach Las Palmas auf Gran Canaria ungeplant abbrechen. Das berichtet der «Blick». Grund dafür ist ein unbekannter Geruch im vorderen Teil des Flugzeugs.
Zur Story