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Sustenpass öffnet am Freitag um 12 Uhr als letzter Urner Alpenpass

Sustenpass
Die Wintersperre wird am Freitag um 12.00 Uhr aufgehoben.

Sustenpass öffnet am Freitag als letzter Urner Alpenpass

Der 2260 Meter hohe Sustenpass wird am kommenden Freitag für den Verkehr freigegeben. Damit seien wieder alle fünf Urner Alpenpässe befahrbar, teilte die Urner Baudirektion am Dienstag mit.
09.06.2026, 08:5909.06.2026, 08:59

Die Wintersperre wird am Freitag um 12.00 Uhr aufgehoben, wie es hiess. Damit sind die Räumungs- und Instandsetzungsarbeiten abgeschlossen, die Anfang April begannen.

Laut der Baudirektion wird eine Baustelle an der Unteren Rässeggbachbrücke, die für 800'000 Franken saniert wird, bis Mitte Oktober 2026 bestehen. Der Verkehr wird dort mit Ampeln einspurig geführt.

Der Sustenpass verbindet das Urner Reusstal mit dem bernischen Haslital. (sda)

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