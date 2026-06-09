Die Explosion verursachte erheblichen Sachschaden am Gebäude. Bild: Polizei baselland

Polizeirapport

Unbekannte sprengen Bankomaten in Oberwil BL und flüchten

Mehrere Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen einen Bankomaten im Dorfzentrum von Oberwil BL gesprengt. Verletzte gab es gemäss der Polizei keine. Die Explosion verursachte erheblichen Sachschaden am Gebäude. Die Polizei fahndet nach der Täterschaft und sucht Zeugen.

«Wir haben kurz nach 4.30 Uhr Meldungen erhalten, dass es mehrere Detonationen gab», sagte ein Sprecher der Polizei Basel-Landschaft auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Ob es tatsächlich mehrere Detonationen waren, müsse noch verifiziert werden.

Betroffen war gemäss dem Polizeisprecher eine Bank im Dorfzentrum von Oberwil BL. Im Vorraum der Bank kam es zu einem Brand, der durch die Feuerwehr gelöscht wurde. «Der Brand dürfte in Zusammenhang mit der Detonation stehen», so der Polizeisprecher weiter.

Noch keine Angaben zu allfälliger Deliktsumme

Die Polizei geht von mehreren Tätern aus, die motorisiert unterwegs waren. Ob sie Geld erbeuteten, werde derzeit geprüft. Die Fahndung nach ihnen läuft. Die Gruppe flüchtete mit einem dunklen Auto in Richtung Therwil/Biel-Benken BL. Weder zur Täterschaft noch zu einer allfälligen Deliktsumme können Angaben gemacht werden, wie die Polizei in einer späteren Mitteilung festhielt.

Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner von benachbarten Gebäuden wurden sicherheitshalber evakuiert. Experten prüfen derzeit die Statik des Gebäudes, in dem sich die Bank befindet, sowie der umliegenden Häuser.

Die Baselbieter Polizei hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Polizei (Fedpol) Ermittlungen aufgenommen. Dies geschieht unter der Leitung der Bundesanwaltschaft, die für Sprengstoffdelikte zuständig ist. (sda)