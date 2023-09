Bachelor

Und nun, die wichtigste News des Tages: Das ist der neue Bachelor

Heute Morgen lüftete der Privatsender 3+ das grosse Geheimnis: Der neue Bachelor heisst Fabrizio Behrens. Er ist hingebungsvoller Vater einer Tochter und hat brasilianische Wurzeln. Hier erfährst du die Antworten auf deine drängendsten Fragen zum neuen Bätschi.

Das ist Fabrizio. Er sucht die Liebe seines Lebens. Im Fernsehen. Bild: 3+

Er ist der zwölfte Bachelor, der Mann, der zum zwölften Mal seine grosse Liebe in Thailand und vor den Kameras von 3+ zu finden ersucht. Und wenns schon ganze elfmal nicht geklappt hat, warum soll es dann beim zwölften Mal nicht erst recht klappen? Eben.

Folgendes wissen wir über Fabrizio: Seine sechsjährige Tochter ist das Allerwichtigste im Leben des 33-Jährigen. Die Beziehung zur Kindsmutter sei zwar in die Brüche gegangen, aber der hingebungsvolle Fabrizio gibt nicht auf bei der Suche nach der grossen Liebe.

Der Strand von Thailand wird im besten Fall zur Kulisse seines Liebesglücks: Fabrizio Behrens. Und im schlechtesten zur Kulisse der Influencer-Karriere. Bild: 3+

Fabrizio kommt einerseits aus dem Zürcher Oberland und andererseits, also mütterlicherseits, aus Brasilien. Und natürlich liebt er es deshalb zu tanzen und selbst Musik zu machen. Besonders Hip-Hop, Latin und RnB haben es ihm angetan. Unter dem Namen «Bicho Maluko» mache er seit Jahren die «Bühnen Zürichs unsicher». Wie er das genau tut, erfahren wir nicht.

Doch der neue Bätschi hält auch Unerwartetes bereit. Zeigt die Musik seine mütterliche, brasilianische Seite, so entstammt sein zweites Hobby wohl der etwas konservativeren, schweizerischen Herkunft: Fabrizio schiesst gerne, er ist aktives Mitglied in einem Schiessverein.

Fabrizio wird oft für einen Bad Boy gehalten – aber ist es gar nicht. Bild: 3+

Nicht minder erstaunlich: Fabrizio ist ein absoluter Familienmensch und glaubt an die grosse Liebe, sagt 3+. Aufgrund seines Äusseren werde Fabrizio oft für einen Bad Boy gehalten. Aber – Achtung! – das Gegenteil ist der Fall. Auch wenn er früher rebellisch war und fast auf die schiefe Bahn geriet. (Wir freuen uns auf die traurigen/gefährlichen Einspieler mit geschwärzten Rändern zu Beginn der Staffel, in denen Fabrizio uns seine gefährliche Vergangenheit erzählt.) Aber nur fast, denn ihm ist offenbar schlagartig bewusst worden, dass man es selbst in der Hand hat, wohin einen der Weg des Lebens führen kann. Zum Beispiel als Bachelor zu 3+.

Zu guter Letzt wollen wir natürlich alle wissen, was Fabrizio sucht. Die Traumfrau ist eine ehrliche, kinderliebe Frau, die ebenso gerne unterwegs sein wie sie eine soziale Ader haben soll. Der brasilianische Hobbyschütze glaubt an die Liebe auf den ersten Blick, und zwar weil er sie auch schon erlebt hat.

Wir wünschen «Bicho» viel Glück bei der Suche nach seiner ... Traumfrau. (lak)