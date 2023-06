Ein Puzzli ist logisch, ein Puzzli ist gut. Genau so war Yaras Wahl. Sie muss ab heute ihre Puzzlis nicht mehr alleine machen. Bild: 3+

Bachelorette

Die Liebe ist ein Puzzli und Yara hat ihr letztes Teili gefunden

Wir sind am Ende! Allerdings nur wörtlich, nicht figurativ. In der finalen Bachelorette-Folge gab es zwar Tränen hoch zwei, aber auch einen spektakulär unspektakulären Ausgang.

Mehr «Schweiz»

Nein, wir verraten jetzt nicht gleich, wer Yaras Bachelor geworden ist. Schliesslich muss auch in Abwesenheit der Bachelorette-Expertinnen Simone und Anna – oder gerade dann – die Spannung hochgehalten werden.

Wer nur da ist, weil er oder sie den Staffel-Gewinner erfahren will, und ich gehe einfach mal ganz naiv davon aus, dass es solche Menschen gibt, kann etwa in die Mitte des Artikels scrollen. Alle anderen sollen sich herzlich begrüsst fühlen zur jüngsten Folge, dem Grande Finale, Höhepunkt der 9. Staffel und des frühjährlichen Trash-TV-Feuerwerks.

Noch drei Männer sind im Rennen, zwei davon sind Solothurner. Daran hat uns zum Glück das «Oltner Tagblatt» noch erinnert.

Falls ihr erst jetzt einschaltet – das wissen wir über die drei Finalisten:

Suajb Bild: 3+

Hobbyschneider und handwerklich begabt, am Herd hingegen nicht so

«Es hiuft nüt, wenn du Muskle hesch, aber Härz Poulet isch.»

Sehr ruhig, aber authentisch

Ist aus Solothurn

Eric

Hat heilende Massage-Hände

Kann mit Babys und Frauen

Kann nicht ohne Sport

Aufrichtig verknallt in Yara

Ist nicht aus Solothurn

Sebas

Später dazugekommen

Ist aus Solothurn

Wir befinden uns also kurz nach den Dream Dates, Yara hat spätestens jetzt schon alle geküsst und ausprobiert, oder, um es in den Worten des Kommentators zu sagen, sie hat nach rechts ge-suajbt. Sie hat aber auch ge-erict und ge-sebast.

Und um zu entscheiden, wer den ultimativen Swipe, also die letzte Rose erhält, hat Yara ihre herzige Mama und ihre herzige «Sister» nach Thailand geladen.

Bild: 3+

Beim Zmorge mit den beiden müssen sich Eric, Suajb und Sebas präsentieren, sie sind alle sichtbar nervös.

«Ihr verhaltat oi grad sooo luschtig! Hahahaha!» Yara

Die drei reden sich beim Vorstellungsgespräch um Kopf und Kragen.

«I bi immer ehrlech gsi. Und das isch ou mis Zieu, immer ehrlech z'si. Und natürlech würdi se wöue glücklech mache, wöu denn wäri ou glücklech. Das isch so mis Zieu, dass mir glücklech mitenand dürs Läbe gö. Und e Familie ufboue, wo oh glücklech wird si.» Suajb hat nur hehre Ziele

Es folgen noch ein paar Einzelgespräche und dann heisst es auch schon zum ersten Mal: Guten Tag, auf Wiedersehen, tut mir leid, du musst jetzt geh'n. Es erwischt Sebas, mit dem Yara einfach noch nicht so weit ist wie mit den anderen.

Dabei fügt die durchtriebene Bachelorette dem armen Eric noch einen halben Herzinfarkt zu, indem sie ihn kurz im Glauben lässt, sie hätte sich gegen ihn entschieden. Fies. Eric vergiesst vor lauter Schreck und darauffolgender Erleichterung ein paar Tränen.

Der Beweis, dass seine Gefühle echt sind: Erics Tränen. Oder zumindest eine davon. Bild: 3+

Sind es Tränen, die genau auf das Feld regnen, auf dem Erics Rosen wachsen, wie es 3+ suggeriert? Wir werden es sehen.

Tränen, Tränen und noch mehr Tränen. Wenig später fallen sie auch bei Yara. Eric und Suajb haben nämlich einen Kino-Abend vorbereitet. Sie zeigen der Bachelorette eine Art Werbe-Video für sich selbst, in dem Freunde und Familie der beiden zu sehen sind.

«Du golfisch?! Hahahah. Okay, gail, gail. Gail! Haha! Lustig, interessant!» Bisschen lachen musste sie aber auch: Yara ist überrascht, dass Eric gerne golfen geht

Yara mag jetzt noch «grad nit a Tag mora denka», weil es ihr «Herz zerriissa» wird. Bild: 3+

Die Bündnerin findet die Überraschung so herzig, sie muss «fasch brüela».

Und dann ist er schon gekommen, der «Tag mora», Tag der grossen Entscheidung, derjenige, der ein ganzes Leben verändern könnte. Oder zumindest das Leben bis zur nächsten Wiedersehenssendung.

Yara empfängt Suajb und Eric zur Verkündung ihrer Liebesentscheidung auf einem grossen Schiff. Bild: 3+

Nun ist es ja so: Wenn man weiss, was man will, dann ist die Liebe eigentlich logisch. So logisch wie ein Puzzli, wenn man dessen Motiv kennt. Und deshalb ist es auch logisch, dass sich Yara für Eric entscheidet.

Und wenn wir schon bei Logik sind – es gibt (mindestens) drei völlig rationale Gründe, weshalb Yara, die sich von Anfang bis Ende durch eine grundsolide Entscheidungsfähigkeit auszeichnete, damit die richtige Wahl getroffen hat:

Eric kann weinen

Diese Folge war nicht die erste, in der Eric Tränen vergiesst. Er tat das schon auf Bro-Island neben seinen Bros, beim Bro-Bratwurst-Bräteln. Weil Eric seine Gefühle für Yara zeigen kann, wie ein echter Bro!

Eric kann Kinder und Haushalt

Dieses Foto lassen wir für sich selbst sprechen. Bild: 3+

Eric spricht nicht grusig über Frauen

Zur Erinnerung: Diese Staffel bot nicht nur Schönes. Sie bot auch wahnsinnig viel Grusiges. Zum Beispiel ein Blick in die Abgründe männlichen Gebarens, wenn man sich unter seinesgleichen wähnt.

«Ich hätt si knallt, Alte. Bro, die engi Muschi, mit mim Schwanz hätt ich se knallt. Diräkt bumse. Luegt si au so, wenn ich si ficke?» James

Das sagte James, der zum Glück schon längst den Abgang gemacht hat, beim Tanzunterricht mit zwei Frauen. Eric hingegen hat sich dem «Lockerroom-Talk» verweigert. Weil Eric ist gut. Und das hat ihm Yara hoch angerechnet.

Yara hält Eric fest, und das gleich doppelt. Eric hält seine Rose fest. Bild: 3+

So, und nun gibt es noch zwei schlechte und eine gute Nachricht zu verkünden. Die schlechte Nachricht zuerst: Solothurn hat es trotz der guten Chancen von 66 Prozent nicht geschafft. Hoffentlich verkraftet der Kanton die derbe Niederlage. Sieger ist der Knapp-9000-Seelen-Ort Wolfurt in Österreich, da kommt nämlich Eric her.

Die zweite schlechte Nachricht: Simone Meier hatte mal eine Theorie. Sie lautete: Yara wird Amir wählen, die beiden werden nicht lange zusammen sein und Yara wird daheim im Bündnerland auf Yuri, den Bündner Ex von Ex-Bachelorette Yuljya, treffen und die beiden werden ein wunderschönes Paar.

Da Amir bereits aussortiert wurde und Eric nun wirklich ein Goldschatz zu sein scheint, wird diese Theorie, sofern die Geschichte weiter in ihren geregelten Bahnen verläuft, nicht Realität werden. (Sorry, Simone.) Yara und Eric werden eine völlig untoxische, happy Beziehung führen, gemeinsam den Haushalt schmeissen und Puzzlis machen.

Die gute Nachricht: Yara hat's geschafft. Wir haben es geschafft. Ihr alle habt es geschafft! Das 9. Bachelorette-Drama ist zu Ende und wir können uns nun wieder den wichtigen Dingen im Leben widmen.