Die Bank habe in den vergangenen 20 Jahren auf das Hypothekargeschäft fokussiert. Dieses reiche jedoch nicht mehr aus. Bild: keystone

Raiffeisen will Anlage- und Vorsorgegeschäft ausbauen

Raiffeisen Schweiz will laut ihrem Chef Gabriel Brenna das Anlage- und Vorsorgegeschäft ausbauen.

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«Wir müssen einen Gang höher schalten», sagte der Raiffeisen-Chef in einem Interview mit CH Media vom Montag.

Die Bank habe in den vergangenen 20 Jahren auf das Hypothekargeschäft fokussiert. Dieses reiche jedoch nicht mehr aus, um den ursprünglichen Auftrag der Bank – «das finanzielle Wohl der lokalen Bevölkerung zu fördern» – zu erfüllen, sagte der Raiffeisen-Chef. Die Themen Vermögensplanung und Vorsorge gewinnen laut ihm für die Schweizer Bevölkerung an Bedeutung.

Für den Ausbau müsse die Bank die bereits bestehenden 3,5 Millionen Kundenbeziehungen nicht erweitern. Auch die dezentrale Organisation mit den 208 selbständigen Raiffeisenbanken unterstützte bei der Neufokussierung.

Zusätzlich dürfte künftig das Firmenkundengeschäft eine grössere Rolle spielen. Die Bank hat Grosskunden ab einem Jahresumsatz von etwa 75 Millionen Franken ins Auge gefasst, wie aus dem Interview hervorging. (sda)