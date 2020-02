Schweiz

Basel

Prinz Andrew, Kampfjets und FCB: Diese Schnitzelbängg verpasst du 2020



Bild: KEYSTONE

Die besten Schnitzelbängg, die 2020 nicht gesungen werden

Die Basler Fasnacht findet 2020 nicht statt. Zumindest nicht in altbekannter Form. Auf die Schnitzelbängg musst du jedoch nicht verzichten: Wir haben die besten für dich zusammengestellt. Sie enttäuschen auch dieses Jahr nicht.

Sibel Arslan

Die PISA-Studie isch do z’Basel grauehaft missroote

Für Läse, Schryybe, Täggschtverständnis, git’s ganz mysi Note

D’Lehrer finde d’Usreed schnäll und die isch rächt penibel

Das sig dängg s’neue Bundesdütsch vo dr Arslan Sibel

Hösch mach jetz s Liecht mol ah du Pfyffe

Het uns dr Dani live verzellt

Mir findes guet und s isch au nötig

Ass me s Dunggle bitz erhellt

Au d Sibel Arslan nimmt sich s z Härze

Montiert d Schiinwärfer s isch dr Hit

Jetzt duet si uff em Vello lyychte

Nur wiirgglig heller isch si nit

D’Arslan und dr Atici, die sind jetzt beidi gwählt

Dr Frehner gratuliert de zwei und luegt derby lyycht quält

Zwei Kurde neu im Bundeshuus, das sehn mir Schugger gärn

Mir hoffen ihri Demos sind denn künftig au grad z’Bärn

Bild: KEYSTONE

Recep Tayyip Erdogan

Dr Erdowan, dä wott jetzt au en Öko-Auti baue

Gmäss ihm ka das denn jede fahre, usser villicht Fraue

Mit Aatriib durch lokali Technik, s’macht dr Recip heiss

Will zoge wird dä Charre vo sinre Lieblingsgeiss

Du do am letschte Klimagipfel

Het d Greta voller Stolz verzellt

Si haig e neys Kondom entwigglet

Nochhaltig us Schoofhoor härgstellt

So Tierproduggt kenn me au wäsche

Und usserdäm gän si no warm

Dr Erdogan fühlt sich bestätigt,

Är nääm au immer Gaissedarm

Prinz Andrew

Dr Prinz Andrew ladet drum die Greta zue sich heimen yy

Zum Trinke offeriert är ä vegane griene Wyy

Är sait: Das Klima isch mr wichtig, das isch nüt Banals

Du schaffsch das, jetzt entspann dii, in dir steckt öppis Royals

Isch dört Duchess of Sussex? Do isch dr Prinz Charles am Apparat.

Halb in Kanada, halb-in-Ängland,- sag was söll denn dä Spagat?

Kumm lieber zrugg, du Ami-Gööre und vergiss dy Freiheits-Drang,

Sunscht goots dir bald wie mir und d Mamme ziet dir d Oore lang.

Dr Donald Tramp verspottet d’Greta, das bruucht nit vyyl Muet

Zum Glück nimt sii das locker. -- Mir finde, die isch guet

So goot’s au em Prinz Andrew, är isch ab dr Greta griehrt

Will s’Schicksal vo so Maitli ihn syt langem tief beriehrt

FC Basel / Fussball

Kasch dir scho sälber s Fudi butze

Iikaufe goot au scho ellai

Waisch zää und zää git nit ganz dryssig

Bringsch dyni Wösch zum Mami hai

Kasch s Alphabeet scho richtig schryybe

Halt laider nur vo A bis D

Denn wärsch du sofort iigstellt dert bim Verwaltigsroot vom FCB

Bim FCB got’s mol ufe, mool abe, mol links mol rächts

Mol hindere, mol fyyre, mol Guet’s mol schlächts

Jetz leehn doch nid grad der Kopf lo hängge

Me kaa unmeeglig segglen und glyychzittig dängge

Dr FC Basel muess me loobe,

Fiert d Tabälle mänggmool oobe.

Und ganz pletzlig hoolt is YB wiider yy.

Ganz sportlig duet me hintersinne,

jä dr besser soll doch gwinne.

S goot um s Spiile, s isch dr Blausch, mir sinn derby.

Ob als erschte oder zwaite, baidi Clüb sinn logger druff.

Wär gwinnt isch baide schyssegaal,

Hauptsach GC stygt nimm uff.

Nach Qualm und Rauch het’s im Letzigrund g’roche

No het der Schiedsrichter s’Spiel sofort underbroche

Wyter spiele, schreyt der Ganeppa, mi Frau die Kueh

Het im Raucherstyybli obe d Tyr nit zue

Russisches Staatsdoping

Mit eme Russische Athlet, ändlig isch‘s mr glunge

mit ihm z‘schwätze, aine z‘dringge, am Änd hän mir no gsunge

am Schluss wo n ych ihn denn umarmt ha «Au» do het‘s mi gstoche

und ych ha, s‘duet mr schuurig Laid, sy Dobingnoodle broche

Donald Trump

Wär faart do übre Bärgsee und stüürt hässig richtig WEF, Davos?

S isch d Greta und si reist klimaneutral im sälberbaute Flooss.

Dr Trump kääm in dr Airforce One und das syg schaad meint si fruschtriert,

Well me Orange besser nit per Luftfracht transportiert.

Und Trump so: Bild: Giphy

S git Kaffy ohny Koffein und Eiwyss ohny Protein,

und im Spunte bschtellsch e Börger ohny Rind.

S git Stargg-Bier ohny Alkohol, s git FCB-Mätsch ohny Gool,

Es git sogar no Bischef/Prieschter/Pfaffe ohny eiges Kind!

Hit kasch alles ohny ha – das gilt au in den USA

Dört hets e Kopf im Wysse Huus, dä kunnt ganz ohny Hirny uss.

Klima

Dr Trump bricht dr Paris-Vertrag

Will är Pariser halt nit mag

Dr Cassis fliegt au in dr Schwytz

Das kann är, will är heisst nit Rytz

Australie brennt, doch nume Muet

Grilliert schmeckt Känguruh doch guet

Au Rindfleisch frässe isch dr Hit

Will gkochti Rinder furze nit

Und d’Greta heig me sitze gseh

Am Bode vom ne ICE

Dört steggt sogar dä Zöpfli-Zwärg

Hinter’m Plastik-Kofferbärg

Wenn wägem Palmöm dr Urwald verreggt

Blybt d’Hauptsach, dass s’Nutella uns guet schmeggt

Furzen und Schnuufe oder e Drei-Minuten-Ai

Erzygt lut der Frau Thunbörg viel z viel CO2

Wenn ich die Greta nur seh, haut’s mi psychisch in Käller

No goot mer e Furz ab und ich schnuuf au viel schnäller

D Greta Thunberg macht s scho richtig,

sii sait s Glyyma, das isch wichtig.

D Wält wird wärmer, mai das schloot is uff e Durscht.

Jetzt finde vyyl die Geere bleed,uss em Land vom Smeerebreed,

das isch zwoor däänisch, sii uss Schweede, isch jo Wurscht.

Bim Thema Glyyma sinn mir still,

so schlimm isch s noonig allem aa.

Mir hänn au das Joor duss am Grill,

an Wiehnacht s Jäggli miesse ha.

Kampfjets

D Amhärd kunnt wäg der Patrouille Suisse schyynts schampaar in d Bredouille

Jo, die Ghaimdienschtgschicht macht re e mulmigs Gfyyl.

Nämmlig, ass me vo Biel-Bängge cryptisch kennt iir Gschwader längge,

und denn fliege die nomoll uf Mümliswyl!

Drum wird ab sofort unverschlisslet au am Fungg nur Mundart grisslet.

Jetzt verfliege sich die Gleen, will sii d Amhärd nit versteehn.

Do isch d Patrouille Suisse, falls d uf der Laitig bisch

Kaa mer vo euch epper sage, wo Langebrugg isch

Mer sehn Lyt bim e Feschtzält und sinn wie uf Noodle

S hän alli d Händ in de Segg, wie sottigi wo joodle

Dr Trump maint ze dr Schwiz är wurd gärn

E so paar Tiger Flugi ha

Do sait em d Amhärd, los jetz Donald

Die sin vill z alt und hän Roscht dra

Umgehend schryybt dr Trump uff Twitter

Die Amhärd jä die isch voll dumm

S git dängg zem Flugi s Schwyzer Mässer

Und dr Mac Gyver baut se um.

Mondlandung

I ha mi riesig g’freut, as der Wessels doch no goot

Jetz bin ich aber g’spannt, wo’s dä ane schloot

Bi miner Wunschvorsttellige ha mi mängmool erdappt

Nur als Byspiel: D Akunft uf em Mond het glappt

Vor 50 Joor het denn dä Armstrong

E grosse Schritt für d Menschheit gmacht

Uf em Mond bi dere Landig

Medietechnisch het das kracht

Und bi dr Fyyr zu Jubliläum

Fyylt sich dr Trump ganz fescht ellai

Är wär domols au gärn drby gsi

Denn hindrem Mond isch sy dehaim

Megxit

Jetz kunnt zem Brexit no dr Mexit

Die Brite hänn e Bitzli buff

Dr Harry stoot halt zu dr Meghan

Und git drum s Prinzenamt grad uff

Är het jetz au mehr Zyyt für d Kinder

Und kümmeret sich liebevoll

Das liggt halt in de Geen vo Prinze,

me findet Kinder aifach toll

Der Prinz Charles mit den Ohre wien e Fläädermuus

Het d Camilla, oder anderscht gsait, e Ross im Huus

Im Gefolge no der Harry als keeniglichi Seel

Wo letschti au mutiert isch zem e Riese-Kamel

LGBTQ

Letschti het mi Junge mi gfroggt

Ob ich weiss was Transgender heiss

Denn hanem gsait das isch e Mensch wo

Was äs will si, nonig rächt waiss

Denn hän si in dr Schuel e Bsuech ka

Und wies dr Zuefall halt so wott

Heisst dä Bsuech Martullo Blocher

Und sythär het är Schuelverbot

Uns isch s egal schwuul oder lesbisch

Als Mensche sin mir doch glyych guet

Ob Mann ob Frau es isch nur wichtig

Ass mes mit Gummi mache duet

Das muess me vorhär e Bitz iiebe

Ass es denn kasch wenn aine will

Nur nimm zem iebe doch e Gurke

Denn e Banane koschtet z vill

Credit Suisse

Die Digitalisierig radiert Büro-Gummis wäg

verzwyyflet suecht me für die Lüt jetzt noch’mne neue Zwägg

Ai Firma schafft viel neui Jobs, jä so blibt d’Weschte wyss

Uss Bänker wärde Detektive, bravo, Credit Suisse!

Grabsch e Loch im Basler Gviert, sin d Archeologe alarmiert,

und bsetze d Baustell in der Hoffnyg uf e Fund.

Am Banggeplatz im Schiinepuff dien sich tiefy Abgrind uf.

Doch wär by Bangge griiblet weiss – do laufsch uf Grund.

Tatsächlig het me denn deert unde Gräber und au Lyche gfunde.

Und d Erkläryg het me gly: S mien CS-Iiberläufer sy!

Bonus: Coronavirus

Zur Bekämpfig vom Coronavirus goht me neui Wäg

China baut drum neui Spitel in grad emol zäh Däg.

Au Basel isch guet vorbereitet, mir vertraue druff

In spöteschtens zäh johr goht das Biozentrum uff

Abonniere unseren Newsletter