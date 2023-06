Feministischer Streik am 14. Juni – das Programm in deiner Stadt

Feministischer Streik am 14. Juni – das Programm in deiner Stadt

Am Mittwoch gehen trotzdem alle feministischen Personen zusammen auf die Strasse. Für Gleichstellung in der Gesellschaft. (yam)

Wie es weitergeht mit den Begriffen Mann und Frau auf Gesetzesebene, wird sich in Zukunft zeigen. Während Genf schon ein solches Gesetz hat, wie es Basel nun einführen will, lehnt der Bundesrat die Schaffung eines dritten Geschlechtes ab – die gesellschaftlichen Voraussetzungen seien noch nicht gegeben für eine solche Innovation. Trans Personen bleibt deshalb die Gleichberechtigung auf dem Papier, wie die Frauen das schon haben, (noch) verwehrt in der Schweiz.

Andere linke Politikerinnen in Basel sehen das weniger dramatisch. SP-Grossrätin Melanie Nussbaumer sagt gegenüber «10vor10», dass nicht nur das Gesetz erweitert werden soll, sondern auch die Ressourcen. So sei es zumindest geplant. Frauenanliegen würden darum von der Abteilung Gleichstellung weiterhin gefördert.

Die Angst ist da, dass das Amt für Gleichstellung zukünftig mit denselben oder nur wenig mehr Ressourcen, merklich mehr Aufgaben zu erfüllen habe. Dadurch würde die Gleichstellung per se geschwächt werden, denn die Gleichstellungsbüros in der Schweiz hätten jetzt schon notorisch zu wenig Ressourcen, wie Feministin Dore Heim gegenüber SRF sagt .

Zwei Menschen in einem Körper – so leben die siamesischen Zwillinge Abby und Brittany

Rammstein passt Auftritt in München an – und Lindemann fällt kurz aus der Rolle

Die ukrainische Offensive rollt – alles, was du wissen willst, in 4 Punkten

Liveticker zum Frauenstreik: Polizist muss nach Auseinandersetzung ins Spital

Heute wird anlässlich des feministischen Streiks eine violette Welle durch die Schweiz ziehen. Alle News rund um den Streiktag findest du hier im Liveticker.

Der Tag bezieht sich auf den 14. Juni 1981. Seit diesem Tag gelten Frau und Mann in der Schweiz per Gesetz als gleichberechtigt. Zehn Jahre nach der Volksabstimmung fand am 14. Juni 1991 der erste grosse Frauenstreik statt. Unter dem Motto «Wenn Frau will, steht alles still» strömten hunderttausend Frauen auf die Strasse, um gegen die zögerliche Umsetzung des Verfassungsartikels und anhaltende Ungleichheiten zu demonstrieren.