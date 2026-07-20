Tot in Becken gefunden: Flusspferde töten Strauss im Zoo Basel

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Flusspferde haben Ende Juni im Zoo Basel eine Straussen-Henne getötet. Das tote Tier wurde wurde im Becken der Flusspferde gefunden, wie der Zoo am Montag kommunizierte.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 26. Juni, wie eine Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schreibt. Sie bestätigt damit einen Bericht des «Regionaljournal Basel Baselland» von SRF.

Der genaue Unfallhergang ist nicht bekannt, da er von Mitarbeitenden des Zoos nicht beobachtet wurde, wie es heisst. Solche Vorfälle kämen selten vor, weshalb keine Massnahmen geplant seien. Ein «Null-Risiko» gebe es in einem Zoo nicht.

Zwei Todesfälle bei den Gorillas

Im Zoo Basel ist es in jüngster Vergangenheit auch zu zwei Todesfällen bei den Gorillas gekommen. Erst vergangene Woche hatte der Zolli informiert, dass der 14-jährige Silberrücken Yeba ein vier Tage altes Jungtier totgebissen hatte. Zum Unfall sei es bei Rangeleien zwischen Yeba und der Mutter des neugeborenen Weibchens gekommen.

Zudem musste das 11-jährige Gorilla-Männchen Mobali eingeschläfert werden, wie der Zoo ebenfalls vergangene Woche mitgeteilt hatte. Yeba habe ihm Bissverletzungen im Genitalbereich zugefügt. (sda)