Der Känguru Nachwuchs im Zoo Basel. (Symbolbild) Bild: zoo basel

Basler Zolli verzeichnet im Jubiläumsjahr 2024 einen Besucherrekord

Der Zoo Basel hat in seinem Jubiläumsjahr 2024 so viele Besucherinnen und Besucher angelockt wie noch nie. Insgesamt wurden 1'226'274 Eintritte gezählt. Dies entspricht einem Zuwachs von 35’453 Eintritten respektive 3 Prozent gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2023. Dies teilte der Zolli am Mittwoch mit.

Die Vielzahl an Jubiläumsveranstaltungen mit Gratiseintritten zum 150-jährigen Bestehen dürfte den Zuwachs beeinflusst haben, hiess es.

Der Zolli verkaufte vergangenes Jahr 489’293 Tages-Einzeltickets, was einem Zuwachs von 10,5 Prozent entspricht. Einen Rückgang um 5,5 Prozent verzeichnete der Zoo Basel hingegen bei den Jahreskarten. Diese gingen von 29’771 auf 28’150 zurück.

Der Zolli geht davon aus, dass die Einführung des neuen Datenschutzgesetzes per 1. September 2023 mitverantwortlich für den Rückgang ist. So mussten Inhaberinnen und Inhaber eines Zolli-Abos für die Aboverlängerung persönlich an den Zoo-Kassen vorbeikommen, eine Datenschutzerklärung unterzeichnen und ein Foto von sich machen lassen.

Wie der Zolli weiter schreibt, wurden seit seiner Eröffnung im Jahr 1874 insgesamt 94’495’282 Eintritte bis zum 31. Dezember 2024 gezählt. (sda)