«Morgestraich – vorwärts, Marsch!»: In Basel hat die Fasnacht begonnen

«Morgestraich – vorwärts, Marsch!» Dieser Ruf ist am Montag um 04.00 Uhr durch die Basler Innenstadt erschallt, gefolgt von tausendstimmigen Trommel- und Pfeiferklängen. Mit dem Marsch, der nur zu diesem Moment gespielt wird, startete die Basler Fasnacht 2023.

Pünktlich zum Vieruhrschlag wurde bei trockener, aber kalter Witterung die Strassenbeleuchtung in Basel ausgeknipst. Wohl aber leuchteten in ihrer vielfarbigen Pracht die zahlreichen grossen und kleinen Laternen der Cliquen, die an der Spitze der Züge gezogen und getragen werden oder in einer Miniaturversion als «Kopfladäärnli» auf den «Larven» der Kostümierten thronen.

Am Morgenstreich sind die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler – vorerst nur Pfeifer und Trommler – noch mit einem «Charivari»-Kostüm unterwegs, also in individueller Maskierung. Beim Cortège am Montag- und Mittwochnachmittag jedoch präsentieren die Cliquen nebst der Laterne dann ihre Zugskostüme und ihre Requisiten zum gewählten Sujet.

Das meist gewählte Sujet ist dieses Jahr die Klimaproblematik. Knapp 60 Formationen spielen gemäss Fasnachts-Comité ein Thema rund um die Umwelt aus. An zweiter Stelle folgt die Diskussion um kulturelle Aneignung. (sda)