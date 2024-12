Weisst du, was die drei fast senkrechten Linien links im Bild sind? Bild: Reto Fehr

Review

Ich habe die steilste Seilbahn der Welt getestet – und einmal stockte mir der Atem

Von Stechelberg nach Mürren ist seit einigen Tagen die steilste Seilbahn der Welt in Betrieb. Ich habe sie getestet und kann sagen: sehr beeindruckend.

Mehr «Schweiz»

Seit dem 14. Dezember 2024 fährt die steilste Seilbahn der Welt in der Schweiz. Fraglos wollte ich diese nach dem Glasgondel-Erlebnis für «Schweiz der Rekorde» auch testen. Und ja: Es ist beeindruckend.

Das Lauterbrunnental im Berner Oberland gehört zu den schönsten Regionen der Schweiz. Oder sicher zu den Speziellsten. Die hohen Steilwände erschlagen dich im ersten Moment fast. Und du denkst: Da kommt man niemals hoch. Doch wir wissen es alle: Die Felswände wurden längst überwunden. Allerdings bisher nur ganz vorne in Lauterbrunnen oder dann von Stechelberg mit dem Umweg über Gimmelwald und zwei langen (je rund 1200 Meter), dafür wenig steilen Gondelbahnen.

Seit Mitte Dezember geht es jetzt direkt die steile Felswand hoch: Auf einer Fahrbahnlänge von knapp 1194 Metern werden 775 Höhenmeter überwältigt. Also die gleichen Höhenmeter wie vorher, nur auf der Hälfte der Strecke. Das ist nur möglich mit einer Steigung von sagenhaften 159,4 Prozent. Es fühlt sich fast wie Lift fahren an. Kein Wunder muss der Arm vom Seil zur Kabine elf Meter lang sein, damit die Gondel das Seil nicht touchiert.

Dass die Gondelfahrt steil wird, zeigt sich auch deutlich an der Talstation. Normalerweise ist diese überdacht, hier ist dies nur im Wartebereich der Fall.

Die Seilbahn startet in Stechelberg aus dem Dach heraus. Die Talstation ganz zu überdachen, hätte wohl zu einem sehr hohen Gebäude geführt. Bild: Reto Fehr

Du glaubst jetzt, dass da nur Schwindelfreie mitfahren können? Ich kann dich beruhigen, ganz so schlimm fühlt es sich nicht an. Die Gondel bietet auch viel Platz und wenn du in der Mitte stehst, hilft das auf jeden Fall. Ein weiterer Tipp: Stell dich vorne hin, also bei der Felswand.

Schweiz der Rekorde



Falls du auch solche Rekorde kennst, schreib mir auf reto.fehr@watson.ch. In Schweiz der Rekorde stellen wir Rekorde der Schweiz vor. Gerne Welt- und Europarekorde, vielleicht auch mal «nur» eine nationale Bestmarke. Vom reinsten Gold der Welt über den höchsten Wandergipfel Europas bis zur ersten umweltneutral betriebenen Luftseilbahn der Welt hat es für vieles Platz. Idealerweise sind diese Rekorde mit einem Outdoor-Erlebnis verknüpft.

Wer sich vor Tiefblicken nicht scheut, der kann gerne den Blick in die Tiefe wagen beim Mast an der Felskante. Vor allem auf der Runterfahrt kann dir da das Herz schon kurz in die Hose rutschen, wenn du über die Kante fährst und nach unten blickst.

Hier geht der Blick über die Kante auf die rund 600 Meter tiefer liegende Talstation. Hast du die andere Gondel auf dem Bild entdeckt? Bild: Reto Fehr

Wer noch ein bisschen mehr Adrenalin will: Von der Bergstation Mürren führt die nächste Gondelbahn zur Birg, wo du auf dem Thrill Walk der Felswand auf Gitterrosten entlanggehen kannst – auf einem Teil auf Glas oder auf einer neun Meter langen Seilbrücke (mit Sicherheitsnetz). Ein grossartiges Erlebnis.

Der Thrill Walk kann im Winter verkürzt sein und du musst nach dem Glasboden umdrehen, ohne dass du beim Kriechtunnel vorbeigekommen bist.

Unterwegs von der Grütschalp nach Mürren mit Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau (von links, Jungfrau wird von der Tanne verdeckt). Bild: Reto Fehr

Wer es lieber gemütlich mag: Wandere von Mürren zur Grütschalp. Du bist da im Winter auf einem herrlichen Winterwanderweg unterwegs, der gut präpariert und mehrheitlich flach vorbei an der Winteregg führt. Das dauert rund 1:15 Stunden und es bieten sich immer wieder traumhafte Blicke auf die Bergwelt mit Eiger, Mönch und Jungfrau oder Wengen auf der gegenüberliegenden Talseite.

Bei der Winteregg oder Grütschalp kannst du dann auf das kleine Zügli zurück nach Mürren. Oder direkt runter nach Lauterbrunnen – aber dann verpasst du die Talfahrt mit der steilsten Seilbahn der Welt. Und das wäre schade.