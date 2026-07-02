In Bern kannst du dich bald mit deinem Haustier bestatten lassen

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Der gemeinsamen Bestattung von Mensch und Haustier steht in der Stadt Bern nichts mehr im Weg. Der Gemeinderat hat beschlossen, die neue Friedhofgesetzgebung per 1. September in Kraft zu setzen.

In Bern kann man sich bald an der Seite seines Haustiers bestatten lassen. Bild: Shutterstock

Die Referendumsfrist verstrich demnach ungenutzt, wie der Gemeinderat am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Zuvor hatte bereits der Stadtrat der Totalrevision zugestimmt.

Mit dem neuen Gesetz entfallen verschiedene Gebühren auf den städtischen Friedhöfen oder sie sinken. Teurer wird einzig die Sargbestattung in einem Gemeinschaftsgrab. Diese Gebühr passe sich künftig preislich den Sargbestattungen in Reihen- oder Themengräbern an, hiess es weiter.

Den Anstoss für die Gesetzesänderung gab ein politischer Vorstoss aus dem Jahr 2021 der GLP/JGLP-Fraktion.

Die Neuerungen umfassen neben dem totalrevidierten Friedhofreglement auch die entsprechende Friedhofverordnung. Zudem passte der Gemeinderat das Gebührenreglement und weitere Verordnungen an. (dab/sda)