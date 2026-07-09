Naturaplan Bio Mini Haselnussrollen.

Coop ruft «Naturaplan Bio Mini Haselnussrollen» wegen Schimmelbefalls zurück

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Coop ruft Naturaplan Bio Mini Haselnussrollen 240 Gramm zurück. Die Produkte können im Produktinneren Schimmelbefall aufweisen. Es besteht eine potenzielle Gesundheitsgefährdung und es wird empfohlen, das Produkt nicht zu konsumieren.

Vom Rückruf betroffen sind Produkte mit folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten:

Bild: Coop

Produkte mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten sind nicht betroffen. Die betroffenen Produkte wurden bereits für den Verkauf gesperrt. Erhältlich waren die Produkte vom 13. Juni 2026 bis 3. Juli 2026 in den Coop-Supermärkten, in den Warenhäusern von Coop City, bei Jumbo sowie auf Coop.ch.

Bereits gekaufte Ware kann in die Verkaufsstellen zurückgebracht werden. Der Verkaufspreis wird zurückerstattet. (ome)