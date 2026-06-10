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Kandersteg BE: Freibad hat ein Leck und verliert 100'000 Liter Wasser

Freibad Kandersteg
Sommerstart verpasst: Aufgrund des Lecks verschiebt sich das Öffnungsdatum des Freibad in Kandersteg.Bild: adelboden-lenk-kandersteg.ch

Aus der Badi Kandersteg flossen 100'000 Liter Wasser und niemand weiss wohin

10.06.2026, 15:1910.06.2026, 15:19

Das Freibad in Kandersteg ist noch nicht in die Sommersaison gestartet. Grund ist ein Leck, durch das viel Wasser abgeht. Rund 100'000 Liter sind es pro Tag. Wohin das Wasser fliesst ist unklar. Nun wurde ein grösserer Riss in einem Ausgleichsbecken gefunden und geflickt.

Unterdessen habe man wieder Wasser ins Bad gelassen, um zu sehen, ob der Abfluss mit der Reparatur gestoppt werden konnte, sagte Gemeinderatspräsident René Mäder am Mittwoch im Regionaljournal Bern, Freiburg, Wallis von Radio SRF. Zuerst über das Leck berichtet hatten die Berner Tamedia-Zeitungen.

Das Freibad hätte eigentlich am 20. Mai in die Sommersaison starten sollen, doch bei Vorbereitungsarbeiten wurde festgestellt, dass das Bad viel Wasser verlor, rund 100'000 Liter pro Tag. Damit könnte sich eine vierköpfige Familie über rund ein halbes Jahr mit Wasser versorgen, rechnet die Gemeinde auf ihrer Internetseite vor.

Dazu kommt, dass das Wasser im Schwimmbad laufend gechlort wird und auch andere Chemikalien zur Wasseraufbereitung enthält. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass diese Stoffe unkontrolliert in die Umwelt gelangten. In die Kanalisation fliesst das Wasser jedenfalls nicht, wie aus dem Gemeindeinformationen hervorgeht. «Wir haben nirgends Signale, wo das Wasser hin fliessen könnte», betonte Mäder am Mittwoch.

Unter diesen Umständen sei ein verantwortungsvoller Betrieb des Freibads nicht möglich, hielt die Gemeinde fest. (nil/sda)

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