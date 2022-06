Hagel und heftige Gewitter ziehen von Bern her über das Mittelland

Gegen 16 Uhr bildete sich in den Freiburger Alpen eine starke Gewitterzelle, die in der letzten Stunde südlich von Bern in Richtung Napfgebiet zog. Die Zelle verlagert sich nun weiter Richtung Luzerner Mittelland und Säuliamt. Es seit mit Starkregen, vielen Blitzen und teilweise mit Hagel zu rechnen, schreibt MeteoNews .

Oslo-Attentat: Zwei Schweizer waren im Nachtclub – das berichten sie

Zwei Schweizer, Nathanaël Stoeri und Kevin Schweizer, 36 und 31 Jahre alt, befanden sich in der Schwulenbar, die am Freitagabend in Oslo von einem islamistisch vorbelasteten Täter ins Visier genommen worden war. Der Amoklauf richtete sich gegen zwei Nachtlokale. Es gab zwei Tote und 21 Verletzte.

Warum befinden Sie sich derzeit in der norwegischen Hauptstadt Oslo und warum waren Sie am Freitagabend in der London Bar, einem der beiden Orte, die Ziel eines Anschlags waren?

Kevin Schweizer: Nathanael und ich sind auf einer Fahrradtour. Wir sind am 27. April in Tavannes im Berner Jura, wo ich herkomme, aufgebrochen, um zum Nordkap zu gelangen, das sich ganz oben in Norwegen befindet. Wir kamen am Samstag, dem 18. Juni, in Oslo an und wussten überhaupt nicht, dass am Wochenende darauf die «Gay Pride» stattfinden würde. Am Freitag, dem Abend der Tragödie, gingen wir mit einigen Freunden, die wir vor Ort hatten, in die London Bar, eine der wichtigsten Schwulenbars in Oslo.