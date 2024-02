Viviane O. während eines Boxkampfs. keystone

Ex-Boxerin Viviane O. muss für 18 Jahre hinter Gitter wegen Mordes

Die Unschuldsbeteuerungen der Boxweltmeisterin Viviane O. haben beim Obergericht in Interlaken (BE) kein Gehör gefunden. Im Gegenteil: Ihr Strafmass wegen Mordes an ihrem Ehemann wurde auf 18 Jahren Haft und 14 Jahren Landesverweis erhöht.

Das bernische Obergericht hat am Freitag eine wegen Mordes angeklagte Ex-Boxerin zu einer Freiheitsstrafe von 18 Jahren verurteilt. Damit hat die zweite Instanz das Strafmass noch verschärft. Denn im Dezember 2022 hatte das Regionalgericht Oberland in Thun die gebürtige Brasilianerin zu 16 Jahren Gefängnis sowie 12 Jahren Landesverweis verurteilt.

Insgesamt ergebe sich ein sehr deutliches Bild, dass eine 37-jährige ehemalige Profiboxerin im Oktober 2020 ihren Mann mit einem Baseball-Schläger erschlagen habe.

Viele Emotionen in der Beziehung

Die Beziehung des Paares sei stark belastet gewesen, kam das Obergericht zum Schluss. Bei der Tat seien starke Emotionen im Spiel gewesen, so habe die Täterschaft etwa das Mobiltelefon des Opfers zerstört. Ausserdem hätten die Ermittler am Tatort den Ehering des Opfers in einer Blutlache gefunden. Dies alles deute auf ein Beziehungsdelikt hin.

Die Täterschaft habe einen Schlüssel zur Wohnung haben müssen. Hinweise, dass eine Drittäterschaft auf den Balkon geklettert und durch die offene Türe eingedrungen war, hielt die erste Obergerichts-Strafkammer für unglaubwürdig. Die Polizei habe in alle Richtungen ermittelt und über 60 Befragungen durchgeführt. Es könne also keine Rede von schlecht geführten Ermittlungen sein.

Weiter glaubte das Obergericht einem Zeugen, der das Auto im fraglichen Zeitpunkt in der Nähe des Tatorts gesehen hatte. Es gebe keinen Grund, an dessen Aussagen zu zweifeln.

Schliesslich habe die Angeklagte am Morgen nach der Tat zusammen mit ihrem damals neunjährigen Sohn die Wohnung des Opfers betreten und ihrem Sohn die Tatwaffe, ein Baseballschläger, in die Hand gedrückt. Damit habe sie Spuren zerstören wollen.

Die Frau bestritt die Tat stets vehement, weshalb sich das Obergericht für seinen Schuldspruch auf Indizien stützen musste. Der Verteidiger hatte für die Angeklagte einen Freispruch gefordert, die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von 18,5 Jahren sowie einen Landesverweis von 14 Jahren. Das Urteil kann noch ans Bundesgericht weitergezogen werden. (sda)