Vivian O. hatte 2018 den Championtitel des weltgrössten Boxverbandes erobert, der World Boxing Association (WBA). bild: zvg

Berner Gericht prüft Mord-Urteil gegen Boxweltmeisterin Viviane O.

Das Berner Obergericht prüft ab heute Montag das Urteil gegen die ehemalige Boxweltmeisterin Viviane O., die 2020 in Interlaken ihren Mann erschlagen haben soll. Die 37-jährige Frau bestreitet die Tat.

Das erstinstanzliche Regionalgericht in Thun hatte Viviane O. im Dezember 2022 nach einem Indizienprozess wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 16 Jahren verurteilt. Sie soll ihren Gatten, einen Interlakner Wirt, im Oktober 2020 umgebracht haben.

Laut Anklageschrift war es während Ferien des Paars zum Streit gekommen. Danach habe der Mann seine Frau weitgehend ignoriert. Am Tatabend soll sie zur Wohnung ihres Mannes gefahren sein. Als dieser nach Hause kam, soll ihn die Kampfsportlerin mit einem Baseballschläger angegriffen haben.

Das Opfer erlitt massive Schädelverletzungen. Der 61-jährige Mann müsse unglaubliche Schmerzen und einen langen Todeskampf ausgestanden haben, folgerte die Anklage aus dem Spurenbild in der Wohnung.

Beschuldigte beteuert Unschuld

Das fünfköpfige Gericht kam zum Schluss, es gebe keine Zweifel an der Schuld der Frau. Zwölf Indizien fügten sich zu einem stimmigen Mosaik zusammen. Nebst der Freiheitsstrafe sprach das Gericht einen Landesverweis von zwölf Jahren gegen die Brasilianerin aus.

Viviane O. betonte immer wieder, mit ihr sei die falsche Person vor Gericht gestanden.

«Jemand hat meinen Mann umgebracht und ich stehe nun vor Gericht. Warum? Weil ich Brasilianerin bin, weil ich Boxerin bin, weil mein Mann 27 Jahre älter ist als ich?»

Neue Beweise?

Gegenüber «Blick» sagte Viviane O. im Januar dieses Jahres: «Wir haben neue Fakten.» Ihr Anwalt bestätigte nun gegenüber der Zeitung die Aussagen seiner Klientin: Sie hätten Beweisanträge gestellt, die vom Gericht «zumindest teilweise gutgeheissen wurden».

Vor dem Prozess wolle er allerdings noch nicht sagen, worum es sich bei diesen Beweisen genau handelt. Der Anwalt sagte ausserdem: «Frau O. bestreitet die Tat seit dem ersten Tag vehement, entsprechend werden wir einen Freispruch verlangen.» Gemäss ihm plane man einen Weiterzug ans Bundesgericht, sollte es nicht zum verlangten Freispruch kommen. Der Anwalt meint:

«Da es sich um einen Indizienprozess handelt, ist es nicht ausgeschlossen, dass die zweite Instanz die Indizien anders würdigt und folglich zu einem anderen Schluss kommt als noch das erstinstanzliche Gericht»

Die Beschuldigte hatte 2018 den Championtitel des weltgrössten Boxverbandes erobert, der World Boxing Association (WBA). Sie betrieb in Interlaken einen Boxkeller. Das Berner Obergericht will sein Urteil am kommenden Freitag (23. Februar) verkünden. (lak/sda)