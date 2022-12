Gericht verurteilt Boxerin Viviane O. wegen Mordes an ihrem Mann in Interlaken

Viviane O. Bild: zvg

Das Regionalgericht in Thun hat am Freitag eine ehemalige Boxweltmeisterin wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 16 Jahren verurteilt. Der Frau wurde vorgeworfen, ihren Ehemann in Interlaken ermordet zu haben.

Das Gericht hat die Indizien der Anklage für stichhaltig befunden. Demnach soll eine ehemalige Boxweltmeisterin im Herbst 2020 ihren Ehemann in Interlaken umgebracht haben.

Die Staatsanwaltschaft hatte im Verlauf des erstinstanzlichen Prozesses rund ein Dutzend Indizien vorgelegt. Diese liessen aus ihrer Sicht keinen Zweifel daran offen, dass die 36-jährige gebürtige Brasilianerin im Oktober 2020 ihren fast 30 Jahre älteren Ehemann mit einem Baseballschläger erschlagen hatte.

Die Verteidigung zerzauste das Indiziengerüst der Anklage und legte dar, dass sehr wohl Zweifel im Hinblick auf die Täterschaft bestünden.

(aeg/sda)