Insel-Gruppe schliesst Spital Münsingen in drei Schritten

Spital Münsingen Bild: keystone

Das Spital Münsingen wird diese Woche in drei Schritten geschlossen und stellt den Betrieb per 30. Juni ein. Von den 280 Mitarbeitenden fanden über die Hälfte eine Anschlusslösung innerhalb der Insel-Gruppe, knapp 20 Personen wurde gekündigt, wie ein Sprecher der Insel-Gruppe der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte.

Ab (heute) Montag um 18 Uhr bleibt die Aufnahme stationäre Behandlungen geschlossen, wie die Insel-Gruppe am Montag mitteilte. Es folgen am Donnerstag um 16 Uhr die Schliessung der ambulanten Behandlungen sowie zuletzt das Ende der Notfallaufnahme am Freitag um 12 Uhr.

Mit diesem Vorgehen sollen die Patientinnen und Patienten entweder bis zur Entlassung in Münsingen behandelt oder an einem anderen Standort verlegt werden. In den Räumlichkeiten des Spitals Münsingen würden vorerst die Belegarztpraxen, die kardiologische Sprechstunde sowie die Magen-Darm-Praxis bleiben.

Laut Communiqué stehen für Notfälle mit der Schliessung die Spitäler Riggisberg, Tiefenau, Aarberg, das Inselspital oder andere regionale Spitäler zur Verfügung. Wobei das Spital Tiefenau Ende Jahr ebenfalls schliesst.

Die Insel-Gruppe konsolidiere mit den Schliessungen die Angebote, um den zunehmenden Herausforderungen des Fachkräftemangels entgegenzuwirken und das Personal an weniger Standorten zu stärken. So soll die Versorgung der Bevölkerung längerfristig gesichert werden, war in der Mitteilung zu lesen. (aeg/sda)