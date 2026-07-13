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Steigende Temperaturen machen auch vor hohen Lagen nicht Halt

Steigende Temperaturen machen auch vor hohen Lagen nicht Halt – Rekorde in den Bergen

13.07.2026, 17:2713.07.2026, 17:27

Nun schwitzen auch die Berge: Die Messstationen auf dem Jungfraujoch VS, dem Säntis AI, dem Grossen Sankt Bernhard VS und dem Grimselpass BE verzeichneten am Montag neue Tages-Temperaturrekorde.

Auf dem Jungfraujoch VS auf 3571 Metern über Meer kletterte das Thermometer auf 8,0 Grad, wie Meteoschweiz am Montag auf seiner Webseite berichtete. Der bisherige Rekordwert von 7,8 Grad stammte aus dem Jahr 2009.

Jungfraujoch Jungfrau Mönch Eiger Rauszeit
Das Jungfraujoch im Wallis.Bild: Shutterstock

Auch auf dem Säntis AI (2501 Meter) und am Col du Grand St-Bernard VS (2472 Meter) fielen die bisherigen Rekorde. Die Messstation auf dem Säntis registrierte 16,3 Grad, womit der Wert von 1949 (16,2 Grad) übertroffen wurde.

Am Grossen Sankt Bernhard wurden 17,3 Grad gemessen, was den Höchstwert von 1869 (17,1 Grad) brach. In Grimsel Hospiz BE (1980 Meter) wurden 20 Grad gemessen – 1,7 Grad mehr, als beim letzten Rekord im Jahr 2009.

Achtung, Waldbrandgefahr!

Neu verzeichnete Payerne VD einen Rekord mit 32,2 Grad. Weitere Höchstwerte für einen 13. Juli gab es in Altdorf UR (29,5 Grad), Grächen VS (26,7 Grad), Elm GL (26,6 Grad), Davos GR (25,8 Grad), La Chaux-de-Fonds NE (28,0 Grad), Meiringen BE (29,5 Grad) und in St. Gallen (27,3 Grad).

Vielerorts in der Schweiz besteht derzeit eine grosse Waldbrandgefahr. In den Kantonen Graubünden und Wallis liegt die Gefahrenstufe stellenweise auf der höchsten Stufe. Es gelten Feuerverbote in allen Kantonen. (hkl/sda)

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