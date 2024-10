Baume-Schneider: «Es hilft einer Witwe nicht, wenn Bundesräte keine Rente bekommen»

«Wenn ich alleine entscheiden könnte, sähen manche Gesetze vielleicht anders aus. Aber so funktioniert unsere Demokratie nicht.»

Es sei jetzt am Parlament, das neue Gesetz genau anzuschauen und die Details zu diskutieren, so die Bundesrätin im «Blick» -Interview. Man könnte die Übergangsperiode verlängern oder die Besitzstandsgarantie ausweiten, schlägt sie vor.

Sie könne die Forderung, die Bundesräte sollten stattdessen ihre Rente von 200'000 Franken streichen, verstehen, so Baume Schneider.

Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider verteidigt die Haltung des Bundesrats, der die lebenslange Witwenrente abschaffen will.

Regelmässige Treffen im Bundeshaus sollten die Sicherheitszusammenarbeit in der Schweiz verbessern. Was Politiker und Chefbeamte nicht wussten: Der «Moderator» der Sitzungen arbeitete laut Recherchen für den Geheimdienst.

Es war eine illustre Runde, die etwa in den Jahren 2011 bis 2017 alle paar Monate in einem Sitzungszimmer im Bundeshaus zusammenkam. Ranghohe Vertreter von Armee, Zoll, Bundesanwaltschaft und Polizei waren beispielsweise dabei. Am Tisch sassen immer auch mehrere Sicherheitspolitiker aus allen Bundesratsparteien.