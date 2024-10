Baume-Schneider: «Es hilft einer Witwe nicht, wenn Bundesräte keine Rente bekommen»

Es sei jetzt am Parlament, das neue Gesetz genau anzuschauen und die Details zu diskutieren, so die Bundesrätin im «Blick» -Interview. Man könnte die Übergangsperiode verlängern oder die Besitzstandsgarantie ausweiten, schlägt sie vor.

Migros wagt Premiere und öffnet ersten Supermarkt am Sonntag ohne Personal

Erstmals öffnet die Migros einen normalen Supermarkt in einem Quartier auch sonntags. Personal wird dort nicht beschäftigt. Das Modell könnte auch andernorts Schule machen. Das sind die Pläne der Detailhändler.

Wer viele Menschen auf engem Raum vermeiden will, sollte sonntags keine Supermärkte an Bahnhöfen und Flughäfen aufsuchen. Abgesehen von Tourismus-Gemeinden in den Bergen sind es die einzigen Orte, in denen Coop, Migros und Co. sonntags Personal beschäftigen dürfen. Läden in den Quartieren hingegen sind sonntags geschlossen. Zumindest bis jetzt.